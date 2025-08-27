Bisnis Indonesia Premium
Indonesia Fibreboard (IFII) Tebar Dividen Interim Rp6 per Saham, Intip Jadwalnya

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII) akan membagikan dividen interim Rp6 per saham pada 23 September 2025, dengan cum date 4 September 2025.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 10:46
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII) akan membagikan dividen interim sebesar Rp56,47 miliar atau Rp6 per saham, yang merupakan 51,81% dari laba bersih semester I/2025.
  • Jadwal penting pembagian dividen termasuk cum dividen di pasar reguler pada 4 September 2025 dan pembayaran dividen tunai pada 23 September 2025.
  • Pembagian dividen ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha IFII.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perusahaan kayu, PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII) mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada investor senilai Rp56,47 miliar atau setara Rp6 per saham.

Corporate Secretary IFII Evan Kristian mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris perseroan pada 26 Agustus 2025, di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor adalah senilai Rp56,47 miliar atau sekitar 51,81%. dari laba bersih semester I/2025.

"Perseroan menyampaikan rencana pembagian dividen interim untuk periode tahun buku 2025 adalah senilai Rp56,47 miliar atau setara Rp6 per saham," kata Evan di keterbukaan informasii, Rabu (27/8/2025).

Adapun jadwal pembagian dividen IFII antara lain, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi pada 4 September 2025. Sementara itu, tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 8 September 2025.

Kemudian cum dividen di pasar tunai pada 9 September 2025, dengan ex dividen di pasar tunai pada 10 September 2025. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 9 September 2025.

"Tanggal pembayaran dividen tunai IFII pada 23 September 2025," tutur Evan.

Evan menuturkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen tersebut telah dikoordinasikan dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Biro Administrasi Efek perseroan.

Perseroan juga menegaskan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham IFII, sebagaimana disebutkan dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

Sebagai informasi, PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII) mencetak laba bersih senilai Rp108,99 miliar sepanjang semester I/2025. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp415,09 miliar.

Sementara itu, total ekuitas IFII tercatat sebesar Rp1,36 triliun sampai akhir Juni 2025.

Di lantai Bursa, saham IFII terpantau menguat 4,35% atau 10 poin ke level Rp240 per lembar pada hari ini, Rabu (27/8/2025) hingga pukul 10.32 WIB. Dalam sebulan terakhir saham IFII terkoreksi 6,25%. Meski begitu, sepanjang tahun berjalan 2025 saham IFII masih bertumbuh 18,81%.

Indonesia Fibreboard Industry Tbk. - TradingView
______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

