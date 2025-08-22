Bisnis Indonesia Premium
Laut Biru Teknologi Lepas 641,87 Juta Saham WIR Asia (WIRG) Rp107,8 Miliar

PT Laut Biru Teknologi menjual 641,87 juta saham WIR Asia senilai Rp107,8 miliar, mengurangi kepemilikan dari 13,53% menjadi 8,16%.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 10:16
Jajaran direksi PT WIR ASIA Tbk. (WIRG) atau WIR Group dalam paparan publik Jumat (7/6/2024). (Bisnis/Rizqi Rajendra).
Jajaran direksi PT WIR ASIA Tbk. (WIRG) atau WIR Group dalam paparan publik Jumat (7/6/2024). (Bisnis/Rizqi Rajendra).
Ringkasan Berita
  • PT Laut Biru Teknologi menjual 641,87 juta saham PT WIR Asia Tbk. (WIRG) senilai Rp107,83 miliar, mengurangi kepemilikannya dari 13,53% menjadi 8,16%.
  • Perubahan struktur pengendalian di WIRG terjadi, dengan Tri Ramadi tidak lagi menjadi pengendali, dan kontrol tetap di tangan Daniel Surya Wirjatmo, Michael Budi Wirjatmo, dan Philip Cahyono.
  • Perubahan ini tidak termasuk dalam pengertian pengambilalihan menurut POJK 9/2018, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan mandatory tender offer.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Laut Biru Teknologi terpantau mengurangi kepemilikan sahamnya di emiten teknologi PT WIR Asia Tbk. (WIRG) sebanyak 641,87 juta lembar dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp107,83 miliar.

Direktur Utama Laut Biru Teknologi, Erick Wihardja, mengungkapkan bahwa aksi divestasi tersebut dilakukan dalam dua kali transaksi yakni pada 14 dan 15 Agustus 2025.

“Tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk divestasi,” ujar Erick dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/8/2025).

Erick menjelaskan 641,87 juta (641.877.824) lembar saham tersebut dijual pada level Harga rata-rata Rp168 per lembar. Dengan demikian, Laut Biru Teknologi mengantongi dana segar senilai Rp107,83 miliar dari aksi divestasi tersebut.

Setelah transaksi, kepemilikan Laut Biru Teknologi di WIRG menyusut menjadi 974,43 juta saham atau setara 8,16% dari total hak suara. Sebelumnya, Laut Biru menggenggam 1,61 miliar saham atau setara 13,53% hak suara.

Di lantai Bursa, saham WIRG terpantau melesat 20,21% ke level Rp232 per lembar pada perdagangan hari ini, Jumat (22/8/2025) hingga pukul 10.08 WIB. Dalam sebulan terakhir, saham WIRG telah melambung 103%, dan sepanjang tahun berjalan 2025, saham WIRG juga telah terbang 161,36%.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, PT WIR Asia Tbk. (WIRG) mengumumkan perubahan struktur pengendalian perseroan. PT Laut Biru Teknologi menyatakan berhenti sebagai pengendali WIRG.

Corporate Secretary WIRG Ira Yuanita menyampaikan telah terjadi perubahan struktur pengendalian perseroan pada 7 Juli 2025.

“Telah terjadi perubahan struktur pengendalian, berdasarkan surat pernyataan penghentian status sebagai pengendali perseroan yang telah diterima perseroan dari Bapak Tri Ramadi selaku pemegang saham PT Laut Biru Teknologi,” tulis Ira, Selasa (8/7/2025).

Sehubungan dengan surat tersebut, Tri Ramadi yang sebelumnya merupakan pemegang saham pengendali melalui kepemilikan di Laut Biru Teknologi, tidak lagi menjadi pengendali WIRG. Tri Ramadi juga tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan operasional perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Ira, perubahan ini merupakan hasil dari restrukturisasi internal dalam lingkup pemegang saham pengendali.

Lalu, dengan berakhirnya status Tri Ramadi selaku pemegang saham Laut Biru Teknologi sebagai pengendali, maka pengendalian WIR Group tetap berada di tangan Daniel Surya Wirjatmo, Michael Budi Wirjatmo, dan Philip Cahyono.

Ketiga pengendali tersebut mengendalikan WIRG melalui kepemilikan saham di PT WIR Global Kreatif yang sebelumnya telah bersama-sama bertindak sebagai pengendali. 

WIRG juga menjelaskan perubahan ini tidak termasuk dalam pengertian pengambilalihan sebagaimana dimaksud POJK 9/2018 sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

