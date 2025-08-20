Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Melemah, Pasar Tunggu Pidato Powell di Jackson Hole

Harga emas melemah karena penguatan dolar AS, sementara pasar menanti pidato Ketua The Fed, Jerome Powell, di simposium Jackson Hole pekan ini.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 05:24
Share
Pengiriman emas batangan perdana PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Antam/Dok. Freeport Indonesia
Pengiriman emas batangan perdana PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Antam/Dok. Freeport Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas bergerak melemah seiring dengan penguatan dolar AS, sementara investor menantikan pidato Ketua The Federal Reserve Jerome Powell di simposium tahunan Jackson Hole pekan ini.

Melansir Reuters pada Rabu (20/8/2025), harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi US$3.317,71 per troy ounce setelah sempat menyentuh level terendah sejak 1 Agustus. Sementara itu, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup turun 0,6% ke level US$3.358,7.

Indeks dolar AS yang sebelumnya sempat melemah kini stabil, sementara imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun sedikit turun.

“Secara umum, pelaku pasar tengah mengambil posisi di kontrak berjangka menjelang pertemuan Jackson Hole… kemungkinan perdagangan akan relatif tenang sampai saat itu,” kata Jim Wyckoff, Senior Analyst Kitco Metals.

The Fed dijadwalkan menggelar simposium tahunan di Jackson Hole, Wyoming, dengan Powell dijadwalkan menyampaikan pandangan mengenai prospek ekonomi dan arah kebijakan moneter pada Jumat mendatang.

Presiden AS Donald Trump kembali mendesak The Fed untuk memangkas suku bunga lebih dalam.

Baca Juga

“Saya memperkirakan Powell mungkin akan sedikit lebih dovish… itu akan positif bagi harga emas dan perak,” tambah Wyckoff.

Emas yang tidak memberikan imbal hasil kerap dianggap sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian, dan biasanya berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah.

Menurut CME FedWatch, pelaku pasar memperkirakan peluang 85% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada September.

Sementara itu, Trump menyatakan pada Selasa bahwa ia berharap Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil langkah menuju penghentian perang di Ukraina.

Dari sisi data, risalah rapat The Fed bulan Juli yang akan dirilis Rabu diperkirakan memberi petunjuk tambahan mengenai prospek ekonomi AS.

Di sisi lain, UBS pada Senin menaikkan target harga emas hingga akhir Maret 2026 sebesar US$100 menjadi US$3.600, dengan alasan risiko makroekonomi AS yang berlanjut, penurunan penggunaan dolar, serta tingginya permintaan investasi.

Adapun harga spot perak turun 1,8% ke level US$37,34 per troy ounce, platinum melemah 1,1% ke US$1.307,90, dan paladium anjlok 1,6% ke US$1.104,68.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
3 menit yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Premium
1 jam yang lalu

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

Pijakan Kuat Bumi Resources (BUMI) Garap Proyek Tambang Emas Wolfram

Pijakan Kuat Bumi Resources (BUMI) Garap Proyek Tambang Emas Wolfram

Harga Emas Turun Tipis, Pasar Menanti Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Emas Turun Tipis, Pasar Menanti Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Rekomendasi
13 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Kurs
17 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun
Korporasi
33 menit yang lalu

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram