IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang lanjut menguat menguji level 8.025-8.102 pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Saham BRMS, BRPT hingga TKIM turut masuk radar rekomendasi analis.

Tim Analis MNC Sekuritas mencatat IHSG ditutup menguat 1,03% ke level 7.943 pada perdagangan Rabu (20/8/2025), yang disertai dengan munculnya volume pembelian. MNC memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

“Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831.,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Rabu (20/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di 7.800 dan 7.680, sedangkan level resistance di 8.008 dan 8.103. Saham-saham yang masuk dalam radar rekomendasi mencakup BRMS, BRPT, SMBR, dan TKIM.

BRMS - Buy on Weakness

Saham BRMS menguat 5,73% ke 480 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Pergerakan BRMS saat ini pun masih cenderung konsolidasi, dan kami perkirakan pada skenario terbaiknya posisi BRMS saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C.

Buy on Weakness: 460-476

Target Price: 498, 520

Stoploss: below 458

BRPT - Buy on Weakness

Saham BRPT menguat 5,38% ke 2,350 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi BRPT saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave [v] dari wave 5.

Buy on Weakness: 2,260-2,290

Target Price: 2,530, 2,750

Stoploss: below 2,210

SMBR - Buy on Weakness

Saham SMBR menguat 3,33% ke 310 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kami perkirakan, saat ini posisi SMBR sedang berada pada awal dari wave 1 dari wave (1).

Buy on Weakness: 298-302

Target Price: 326, 342

Stoploss: below 286

TKIM - Buy on Weakness

Saham TKIM terkoreksi 1,02% ke 7,275 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi TKIM saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C.

Buy on Weakness: 6,775-7,075

Target Price: 7,625, 7,900

Stoploss: below 6,375

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.