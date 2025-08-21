Bisnis Indonesia Premium
IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM

IHSG berpeluang lanjut menguat menguji level 8.025-8.102 pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Saham BRMS, BRPT hingga TKIM direkomendasikan analis.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:15
Investor mengamati pergerakan harga saham melalui salah satu platform di Jakarta, Rabu (7/5/2025). /Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mengamati pergerakan harga saham melalui salah satu platform di Jakarta, Rabu (7/5/2025). /Bisnis/Arief Hermawan P
  • IHSG berpotensi menguat ke level 8.025-8.102, namun perlu diwaspadai kemungkinan koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831.
  • MNC Sekuritas merekomendasikan saham BRMS, BRPT, SMBR, dan TKIM dengan strategi buy on weakness.
  • Level support IHSG diproyeksikan di 7.800 dan 7.680, sedangkan level resistance di 8.008 dan 8.103.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang lanjut menguat menguji level 8.025-8.102 pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Saham BRMS, BRPT hingga TKIM turut masuk radar rekomendasi analis.

Tim Analis MNC Sekuritas mencatat IHSG ditutup menguat 1,03% ke level 7.943 pada perdagangan Rabu (20/8/2025), yang disertai dengan munculnya volume pembelian. MNC memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

“Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831.,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Rabu (20/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di 7.800 dan 7.680, sedangkan level resistance di 8.008 dan 8.103. Saham-saham yang masuk dalam radar rekomendasi mencakup BRMS, BRPT, SMBR, dan TKIM.

BRMS - Buy on Weakness

Saham BRMS menguat 5,73% ke 480 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Pergerakan BRMS saat ini pun masih cenderung konsolidasi, dan kami perkirakan pada skenario terbaiknya posisi BRMS saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C.

  • Buy on Weakness: 460-476
  • Target Price: 498, 520
  • Stoploss: below 458

BRPT - Buy on Weakness

Saham BRPT menguat 5,38% ke 2,350 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi BRPT saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave [v] dari wave 5.

  • Buy on Weakness: 2,260-2,290
  • Target Price: 2,530, 2,750
  • Stoploss: below 2,210

SMBR - Buy on Weakness

Saham SMBR menguat 3,33% ke 310 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kami perkirakan, saat ini posisi SMBR sedang berada pada awal dari wave 1 dari wave (1).

  • Buy on Weakness: 298-302
  • Target Price: 326, 342
  • Stoploss: below 286

TKIM - Buy on Weakness

Saham TKIM terkoreksi 1,02% ke 7,275 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi TKIM saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C.

  • Buy on Weakness: 6,775-7,075
  • Target Price: 7,625, 7,900
  • Stoploss: below 6,375

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Topik

