Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemangkasan BI Rate Jadi Katalis IHSG Menuju 8.000, Cek Saham BBTN, ARTO & TAPG

Pemangkasan BI Rate ke 5% jadi katalis IHSG menuju 8.000. Saham BBTN, ARTO, TAPG, dan JKON direkomendasikan untuk dibeli dengan target harga spesifik.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:54
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025).Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025).Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Pemangkasan suku bunga Bank Indonesia menjadi katalis utama yang diprediksi mendorong IHSG menuju level 8.000.
  • Analis merekomendasikan saham BBTN, ARTO, TAPG, dan JKON dengan target harga dan strategi buy tertentu berdasarkan analisis teknikal.
  • Pergerakan saham BBTN, ARTO, TAPG, dan JKON menunjukkan tren bullish dengan potensi penguatan lebih lanjut jika mampu menembus level resistance terdekat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Pemangkasan suku bunga Bank Indonesia menjadi katalis yang diprediksi menopang kinerja IHSG ke level 8.000.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Ramdhani menerangkan, pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup menguat 1,03% ke level 7.943, serta mencatatkan net  foreign buy senilai Rp775 miliar. Kini, penguatan diprediksi berlanjut setelah BI memangkas suku bunga ke level 5,00%.

“Pemangkasan suku bunga BI menjadi katalis utama, membuka peluang penguatan menuju area psikologis 8.000. Sektor perbankan, properti, dan konstruksi berpotensi diuntungkan dari sentimen positif tersebut,” kata Chory dalam risetnya, Kamis (21/8/2025).

Chory merekomendasikan empat saham pada perdagangan hari ini. Terhadap saham BBTN, analis merekomendasikan buy dengan target harga Rp1.375–Rp1.455, dan stop loss pada area kurang dari Rp1.240.

Secara teknikal, pergerakan harga BBTN masih dalam tren bullish, setelah BBTN mampu bertahan di atas level resistance pada perdagangan kemarin. Chory menyematkan swing trade terhadap saham BBTN.

Kedua, Chory merekomendasikan saham ARTO dengan target harga Rp2.370–Rp2.600 per lembar, dengan stop loss pada area kurang dari Rp2.000. ARTO direkomendasikan buy pada area Rp2.100–Rp2.200.

Baca Juga

Pada perdagangan terakhir, ARTO memiliki pola cup and handle yang telah tertembus. Kini, ARTO dinilai tengah berada di area pullback di level Rp2.100–Rp2.200.

“Selama masih berada diatas level tersebut, ARTO memiliki potensi melanjutkan penguatan hingga resistance selanjutnya pada Rp2.370–Rp2.600,” tambahnya.

Ketiga, Chory merekomendasikan saham perkebunan sawit TAPG pada perdagangan hari ini. TAPG ditutup di level Rp1.575 pada perdagangan kemarin dan analis kini merekomendasikan buy di level Rp1.550–Rp1.575, dengan target harga Rp1.625–Rp1.680 per lembar.

Secara teknikal, TAPG masih dalam tren bullish. Chory menilai, saat ini harga TAPG mampu menembus level resistance terdekat di Rp1.535, dan berpotensi untuk melanjutkan penguatan hingga area resistance.

Terakhir, Chory merekomendasikan saham JKON pada perdagangan hari ini, dengan area beli di level lebih dari Rp110, dengan target harga Rp115–Rp122 per lembar dan stop loss pada area kurang dari Rp108.

“Setelah mampu breakout dari fase konsolidasi, JKON cenderung menguat. Apabila saat ini mampu untuk menembus resistance terdekatnya pada Rp110, maka ada potensi penguatan lebih lanjut hingga resistance selanjutnya pada Rp115–Rp122,” katanya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Following BlackRock, Credit Agricole Picks Up 43.99 Million GOTO Shares
Premium
27 menit yang lalu

Following BlackRock, Credit Agricole Picks Up 43.99 Million GOTO Shares

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM

IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM

Saham Pilihan Potensi Cuan Kala BI Pangkas Suku Bunga

Saham Pilihan Potensi Cuan Kala BI Pangkas Suku Bunga

Following BlackRock, Credit Agricole Picks Up 43.99 Million GOTO Shares

Following BlackRock, Credit Agricole Picks Up 43.99 Million GOTO Shares

BI Rate Turun, Saham Properti Menjulang Naik Dobel Digit

BI Rate Turun, Saham Properti Menjulang Naik Dobel Digit

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

IHSG Dibuka Bertenaga ke 7.874 Jelang RDG BI, Saham BBRI hingga BMRI Menanjak

IHSG Dibuka Bertenaga ke 7.874 Jelang RDG BI, Saham BBRI hingga BMRI Menanjak

IHSG Rawan Tertekan Jelang Keputusan BI, Pantau Saham CPIN, LSIP, MDKA & PTRO

IHSG Rawan Tertekan Jelang Keputusan BI, Pantau Saham CPIN, LSIP, MDKA & PTRO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM
Rekomendasi
11 menit yang lalu

IHSG Berpotensi Tembus 8.100 Hari Ini, Cermati Saham BRMS, BRPT, SMBR & TKIM

Saham Pilihan Potensi Cuan Kala BI Pangkas Suku Bunga
Obligasi & Reksadana
27 menit yang lalu

Saham Pilihan Potensi Cuan Kala BI Pangkas Suku Bunga

BI Rate Turun, Saham Properti Menjulang Naik Dobel Digit
Bursa & Saham
28 menit yang lalu

BI Rate Turun, Saham Properti Menjulang Naik Dobel Digit

Pemangkasan BI Rate Jadi Katalis IHSG Menuju 8.000, Cek Saham BBTN, ARTO & TAPG
Rekomendasi
32 menit yang lalu

Pemangkasan BI Rate Jadi Katalis IHSG Menuju 8.000, Cek Saham BBTN, ARTO & TAPG

Cuan Kinclong Emiten Djoko Susanto Seiring Geliat Ekspansi
Korporasi
33 menit yang lalu

Cuan Kinclong Emiten Djoko Susanto Seiring Geliat Ekspansi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025