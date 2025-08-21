Pemangkasan BI Rate Jadi Katalis IHSG Menuju 8.000, Cek Saham BBTN, ARTO & TAPG

Pemangkasan BI Rate ke 5% jadi katalis IHSG menuju 8.000. Saham BBTN, ARTO, TAPG, dan JKON direkomendasikan untuk dibeli dengan target harga spesifik.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Pemangkasan suku bunga Bank Indonesia menjadi katalis yang diprediksi menopang kinerja IHSG ke level 8.000.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Ramdhani menerangkan, pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup menguat 1,03% ke level 7.943, serta mencatatkan net foreign buy senilai Rp775 miliar. Kini, penguatan diprediksi berlanjut setelah BI memangkas suku bunga ke level 5,00%.

“Pemangkasan suku bunga BI menjadi katalis utama, membuka peluang penguatan menuju area psikologis 8.000. Sektor perbankan, properti, dan konstruksi berpotensi diuntungkan dari sentimen positif tersebut,” kata Chory dalam risetnya, Kamis (21/8/2025).

Chory merekomendasikan empat saham pada perdagangan hari ini. Terhadap saham BBTN, analis merekomendasikan buy dengan target harga Rp1.375–Rp1.455, dan stop loss pada area kurang dari Rp1.240.

Secara teknikal, pergerakan harga BBTN masih dalam tren bullish, setelah BBTN mampu bertahan di atas level resistance pada perdagangan kemarin. Chory menyematkan swing trade terhadap saham BBTN.

Kedua, Chory merekomendasikan saham ARTO dengan target harga Rp2.370–Rp2.600 per lembar, dengan stop loss pada area kurang dari Rp2.000. ARTO direkomendasikan buy pada area Rp2.100–Rp2.200.

Pada perdagangan terakhir, ARTO memiliki pola cup and handle yang telah tertembus. Kini, ARTO dinilai tengah berada di area pullback di level Rp2.100–Rp2.200.

“Selama masih berada diatas level tersebut, ARTO memiliki potensi melanjutkan penguatan hingga resistance selanjutnya pada Rp2.370–Rp2.600,” tambahnya.

Ketiga, Chory merekomendasikan saham perkebunan sawit TAPG pada perdagangan hari ini. TAPG ditutup di level Rp1.575 pada perdagangan kemarin dan analis kini merekomendasikan buy di level Rp1.550–Rp1.575, dengan target harga Rp1.625–Rp1.680 per lembar.

Secara teknikal, TAPG masih dalam tren bullish. Chory menilai, saat ini harga TAPG mampu menembus level resistance terdekat di Rp1.535, dan berpotensi untuk melanjutkan penguatan hingga area resistance.

Terakhir, Chory merekomendasikan saham JKON pada perdagangan hari ini, dengan area beli di level lebih dari Rp110, dengan target harga Rp115–Rp122 per lembar dan stop loss pada area kurang dari Rp108.

“Setelah mampu breakout dari fase konsolidasi, JKON cenderung menguat. Apabila saat ini mampu untuk menembus resistance terdekatnya pada Rp110, maka ada potensi penguatan lebih lanjut hingga resistance selanjutnya pada Rp115–Rp122,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.