Saham COIN Melonjak 100% dalam Sepekan, Masuk Top Gainers saat IHSG Lesu

Saham COIN melonjak 100% dalam sepekan, menjadi top gainer di tengah IHSG yang lesu. IHSG turun 0,06% pekan ini, sementara saham COIN naik 1.500% sejak IPO.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja lesu pada perdagangan pekan ini 4 - 8 Agustus 2025. Meskipun, terdapat sejumlah saham dengan kinerja kinclong seperti PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG berada di level 7.533,38 pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (8/8/2025) menguat 0,58%.

Namun, IHSG telah mencatatkan pelemahan 0,06% dalam sepekan perdagangan atau selama periode perdagangan 4 - 8 Agustus 2025, dibandingkan level 7.537,76 pada pekan lalu.

Di tengah pelemahan IHSG, terdapat sejumlah saham yang berkinerja paling kinclong selama sepekan perdagangan ini atau menjadi top gainers. Saham emiten kripto yang baru melantai di Bursa pada bulan lalu, yakni COIN misalnya masuk menjadi top gainers dengan catatan lonjakan harga 100% dalam sepekan.

Harga saham COIN sendiri telah melesat 1.500% sejak melantai di Bursa pada bulan lalu hingga perdagangan akhir pekan ini, Jumat (8/8/2025) ditutup di level Rp1.600 per lembar.

Selain COIN, deretan saham lainnya menjadi top gainers pekan ini. Harga saham PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) misalnya melesat 113,04% dalam sepekan.

Lalu, harga saham PT MD Entertainment Tbk. (FILM) naik 83,50% dalam sepekan perdagangan, PT Shield On Service Tbk. (SOSS) naik 58,21%, dan PT First Media Tbk. (KBLV) naik 57,89%.

Deretan saham top gainers lainnya PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) naik 40,51%, PT Super Energi Tbk. (SURE) naik 35,94%, PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) naik 34,01%, PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT) naik 33,33%, serta PT Impact Pratama Industri Tbk. (IMPC) naik 33,06% dalam sepekan.

BEI mencatat terjadi peningkatan pada rata-rata frekuensi transaksi harian di pasar selama pekan ini yaitu sebesar 10,92%, menjadi 1,04 juta kali transaksi dari 978 ribu kali transaksi pada pekan lalu.

Kemudian peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian BEI, yaitu sebesar 6,41% menjadi Rp17,07 triliun dari Rp16,05 triliun pada pekan sebelumnya.

"Kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 0,33% menjadi Rp13.555 triliun dari Rp13.599 triliun pada sepekan sebelumnya," tulis Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad pada Sabtu (9/8/2025).

Rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini juga mengalami perubahan yaitu sebesar 7,79% menjadi 30,01 miliar lembar saham dari 32,55 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Adapun investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp510,92 miliar pada perdagangan akhir pekan ini. Sepanjang 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp61,85 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.