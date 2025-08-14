Perusahaan Prajogo Pangestu Jual Saham BREN untuk Tambah Free Float

Perusahaan afiliasi Prajogo Pangestu, Green Era Energy, menjual saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) untuk menambah free float di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan milik Prajogo Pangestu, Green Era Energy Pte. Ltd. melakukan penjualan sebanyak 8,31 juta saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN). Penjualan ini dilakukan untuk menambah free float saham BREN.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Green Era Energy menyampaikan telah menjual sebanyak 8,31 juta saham BREN. Hal ini membuat kepemilikan Green Era Energy di BREN berkurang menjadi 31,57 miliar saham, menjadi 31,56 miliar saham.

“Tujuan dari transaksi adalah untuk menambah free float saham yang beredar di pasar,” kata Green Era Energy, Kamis (14/8/2025).

Penjualan ini dilakukan selama tiga hari, yaitu mulai dari 11 Agustus hingga 13 Agustus 2025. Green Era Energy menjual sebanyak 1,5 juta saham pada 11 Agustus, dengan harga rata-rata Rp8.726 per saham.

Lalu pada 12 Agustus Green Era Energy menjual sebanyak 4,01 juta saham, dengan harga rata-rata Rp9.142 per saham.

Penjualan terakhir dilakukan pada 13 Agustus 2025 yaitu sebanyak 2,8 juta saham, dengan harga rata-rata Rp9.317 per saham.

Green Era Energy juga menjelaskan saat ini bukanlah merupakan pengendali dari BREN. Akan tetapi, perusahaan terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, yaitu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).

Adapun saat ini, saham BREN tercatat dikendalikan oleh BRPT dan Prajogo Pangestu. BRPT mengempit sebanyak 86,51 miliar saham BREN, atau sebanyak 64,6%.

Sementara itu, Prajogo Pangestu menggenggam sebanyak 138,4 juta saham BREN, atau setara 0,103% kepemilikan.

Sisanya sebesar 15,54 miliar dimiliki oleh masyarakat, atau setara 11,62%.

Adapun per 31 Juli 2025, saham BREN tercatat dimiliki oleh 51.962 pihak, bertambah dari 30 Juni 2025 yang sebanyak 47.528 pihak.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.