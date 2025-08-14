Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas

Cikarang Listrindo (POWR) menghadapi gangguan pasokan gas dari Pertamina EP dan PGN. Untuk mengatasi ini, POWR menggunakan bahan bakar alternatif guna memastikan pasokan energi tetap stabil bagi pelanggan industri.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:20
Share
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN

Bisnis.com, JAKARTA - PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) melaporkan telah terjadi gangguan pasokan dari pemasok gas perseroan PT Pertamina EP dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Sekretaris Perusahaan POWR Rani Maheswari Miraza memaparkan saat ini terjadi gangguan pasokan gas dari pemasok gas perseroan. Adapun, POWR mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP (PEP) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) berdasarkan kontrak pasokan gas yang berlaku masing-masing hingga Desember 2029 dan Maret 2035.

Adapun, terjadi insiden dan penutupan tak terencana (unplanned shutdown) di area Stasiun Pengumpul Field Subang yang dioperasikan Pertamina EP. Kondisi itu pun berdampak ke pasokan gas bumi seluruh pelanggan PEP Jawa bagian barat, termasuk POWR.

Baca Juga : PGN Atur Ulang Pemakaian Gas Pelanggan Imbas Keterbatasan Pasokan

Sementara itu, pada 10 Agustus 2025 juga perseroan mendapat informasi awal dari PGAS terkait dengan kondisi penurunan tekanan penyaluran gas ke POWR. Selanjutnya, pada 13 Agustus 2025, PGN memberikan pemberitahuan resmi berikutnya terkait masalah tekanan kritis pada jaringan South
Sumatera West Java (SSWJ). Kondisi itu mengindikasikan adanya potensi penurunan tekanan gas yang disuplai ke pembangkit listrik POWR.

"Sebagai tanggapan, kami segera mengambil langkah mitigasi dengan memanfaatkan bahan bakar lainnya, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi pelanggan industri tanpa gangguan, hingga pasokan gas dari PEP dan PGN kembali normal," tulis Rani dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (14/8/2025).

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, penjualan neto POWR tercatat US$271,33 juta atau naik 0,89% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya US$268,93 juta.

Sedangkan laba periode berjalan juga dapat dikerek 18,50% yoy menjadi US$39,64 juta dari sebelumnya US$33,45 juta.

Dari sisi aset, total aset perseroan mencapai US$1,19 miliar sejak awal tahun (year-to-date/ytd) atau berkurang 10,84% ytd. Liabilitas berkurang 22,46% ytd menjadi US$487,43 juta dan ekuitas turun 0,52% ytd menjadi US$704,29 juta.

Cikarang Listrindo Tbk. - TradingView

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest
Premium
26 menit yang lalu

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan
Premium
56 menit yang lalu

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Semarak Dividen Interim UNVR, GEMS, POWR dkk Jelang Tutup Tahun

Semarak Dividen Interim UNVR, GEMS, POWR dkk Jelang Tutup Tahun

Cikarang Listrindo (POWR) Tebar Dividen Interim Rp447,05 Miliar, Catat Tanggalnya!

Cikarang Listrindo (POWR) Tebar Dividen Interim Rp447,05 Miliar, Catat Tanggalnya!

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM

Investor Asing Keluar di Saham Rp58,80 Triliun, Tapi Masuk di SBN Rp61,64 Triliun

Investor Asing Keluar di Saham Rp58,80 Triliun, Tapi Masuk di SBN Rp61,64 Triliun

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Lesu saat IHSG Pecah Rekor ATH, Saham BBCA-BMRI Kompak Merah

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80
Bursa & Saham
32 menit yang lalu

Saham Big Caps UNVR hingga DCII Bawa IHSG Pecah Rekor 7.931 Jelang HUT RI Ke-80

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

Rekor! IHSG Ditutup Menguat ke 7.931, Didorong Saham DCII hingga TLKM

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas
Korporasi
36 menit yang lalu

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot
Emas
54 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

3

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

4

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

3

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

4

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025