IHSG Bersiap Tembus 8.000: Saham ASII, TINS & PSAB Jadi Jagoan Analis

IHSG berpotensi tembus 8.000 didukung saham ASII, TINS, PSAB, dan aliran dana asing, di tengah ekspektasi penurunan suku bunga The Fed.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 08:36
Warga memantau pergerakan saham di layar telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Abdurachman
Warga memantau pergerakan saham di layar telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan berpeluang menuju level 8.000 hari ini. Sejumlah saham seperti ASII, TINS, hingga PSAB menjadi pilihan.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan IHSG ditutup menguat pada level 7.892,91 atau naik 1,30% pada perdagangan Rabu (13/8/2025). IHSG melanjutkan tren positif menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80, di tengah ekspektasi global akan penurunan suku bunga The Fed.

“Kenaikan ini terutama ditopang oleh penguatan saham-saham sektor teknologi,” tulis Phintraco Sekuritas.

Secara teknikal, IHSG membentuk gap up yang disertai pelebaran histogram MACD, serta pergerakan indikator Stochastic RSI yang mengarah naik. Dengan demikian, Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG berpeluang menguji level psikologis pada 8.000.

“Hal ini juga didukung oleh aliran dana masuk investor asing di bursa saham beberapa hari terakhir ini,” ujarnya.

Adapun investor akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi global. Dari Inggris, GDP bulan Juni diperkirakan tumbuh 1,10% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,7% YoY di Mei 2025 yang merupakan laju terendah sejak Juni tahun lalu (14/8/2025). Secara historis, GDP bulanan Inggris rata-rata berada di 1,85% sejak 1998.

Dari AS (14/8/2025) akan dirilis data inflasi dari sisi produsen (PPI) bulan Juli yang diproyeksikan naik 0,20% MoM, setelah tercatat stagnan pada bulan lalu dan meningkat 0,3% MoM di bulan Mei.

Secara tahunan, inflasi produsen bulan Juni melambat menjadi 2,3% YoY atau terendah sejak September 2024 dari 2,7% pada Mei, sementara itu core PPI bulan Juni turun ke 2,6% YoY dari 3,2% YoY, juga berada di bawah ekspektasi 2,7% YoY.

Adapun saham-saham yang menjadi top picks hari ini adalah AUTO, ASII, ASRI, TINS, dan PSAB.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Rio Sandy Pradana

