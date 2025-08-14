Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Manuver Emiten Sri Prakash Lohia (INDR) Terjun ke Tambang Emas

Indo-Rama Synthetics (INDR) mengakuisisi PT Cikondang Kancana Prima untuk masuk ke bisnis tambang emas di Cianjur, Jawa Barat.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 08:00
Share
Sri Prakash Lohia, pendiri Indorama.
Sri Prakash Lohia, pendiri Indorama.

Bisnis.com, JAKARTA — Hijrah dari India, Sri Prakash Lohia mendirikan PT Indo-Rama Synthetics pada 1975. Lima puluh tahun berselang, INDR tengah getol mempersiapkan operasional bisnis pertambangan emas. 

Pundi-pundi kekayaan Sri Prakash Lohia didapuk Forbes sebagai orang ke-6 terkaya di Indonesia itu berawal dari lini bisnis tekstil. Bersama sang ayah, Sri Prakash Lohia merintis usaha pabrik pemintalan benang di Purwakarta, Jawa Barat, pada 1976. 

Indorama melanjutkan ekspansi dengan memulai produksi sarung tangan sekali pakai pada 1989, pabrik polyester fiber pada 1991, dan pabrik PET di Indonesia pada 1995. Di Indonesia, Indorama Corporation membawahi dua perusahaan, yaitu PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) dan PT Medisafe Technologies.

Tak hanya menggeluti bidang tekstil dan produk turunan petrokimia, INDR tengah merambah lini bisnis baru. Diversifikasi bisnis emiten milik Sri Prakash Lohia itu mengarah ke sektor pertambangan mineral logam. 

Lini bisnis tambang emas INDR dijalankan oleh anak perusahaannya, PT Cikondang Kancana Prima. Perusahaan itu diakuisisi oleh INDR pada 2021, tetapi belum beroperasi hingga medio 2025 ini. 

“Nilai akuisisinya sekitar US$12,78 juta atau Rp180,1 miliar pada 2021,” ujar Presiden Direktur PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) Vishnu Swaroop Baldwa ketika berbincang dengan Bisnis, belum lama ini. 

Baca Juga : Sri Prakash Lohia, Indorama, dan Rencana Investasi Jumbo di AS

Vishnu menjelaskan langkah INDR terjun ke bisnis pertambangan emas merupakan upaya perseroan menangkap peluang usaha yang menjanjikan. Apalagi, emas merupakan komoditas logam mulia dan safe haven. 

“Rencananya pembangunan tambang akan selesai akhir 2026,” imbuhnya.

Sebagai perusahaan yang masuk ke lini bisnis baru, kata Vishnu, INDR terus mempelajari proses bisnis pertambangan, aspek teknis pertambangan dan perizinannya, pemberdayaan masyakarat sekitar tambang, hingga aspek-aspek teknis lainnya yang terkait dengan proses operasional tambang PT Cikondang Kancana Prima. Proses tersebut dinilai memakan waktu yang panjang.

Sebagai gambaran, PT Cikondang Kancana Prima memiliki izin usaha pertambangan untuk menambang dan mengolah emas dan mineral lainnya di Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan Izin Usaha Pertambangan No. 503/Tmb.839/DPSDA.P., PT Cikondang Kancana Prima memiliki izin untuk menambang seluas 2.410 hektare di lokasi tersebut.

Baca Juga : Harga Emas Kinclong, Merdeka Copper Gold (MDKA) Himpun Pendapatan US$862 Juta Semester I/2025

Total cadangan emas terbukti di daerah tersebut adalah 150.000 ons. Saat ini, INDR sedang mengembangkan tambang dan pabrik pengolahan untuk memproduksi 20.000 ons emas per tahun. Dengan sumber daya terbukti saat ini dan estimasi produksi tahunan, INDR berharap dapat menghasilkan pendapatan dari usaha pertambangan emas selama 7-8 tahun sejak operasi tambang PT Cikondang Kancana Prima dimulai. 

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, INDR mencatat kepemilikan saham sebesar 80% di PT Cikondang Kancana Prima. Adapun, total aset sebelum eliminasi PT Cikondang Kancana Prima mencapai US$18,88 juta. 

Di sisi kinerja keuangan, Indorama membukukan penurunan pendapatan pada semester I/2025. Pendapatan INDR tercatat sebesar US$366,63 juta atau lebih rendah 11,55% dari US$414,52 juta pada paruh pertama 2024. 

Secara geografis, pendapatan Indo-Rama Synthetics bersumber dari pasar Indonesia US$154,59 juta, Asia lainnya US$143,03 juta, Amerika Utara US$25,98 juta, Eropa US$9,66 juta, Amerika Selatan US$13,54 juta, dan negara lainnya US$19,82 juta. 

Pada saat yang sama, INDR mencatat rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$9,6 juta atau turun tipis dari rugi bersih US$9,67 juta pada semester I/2024. 

Indo-Rama Synthetics Tbk. - TradingView
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
6 menit yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium
1 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Saham Emiten Sri Prakash Lohia Indo-Rama (INDR) Melejit 15,38%

Sri Prakash Lohia, Indorama, dan Rencana Investasi Jumbo di AS

Sri Prakash Lohia, Indorama, dan Rencana Investasi Jumbo di AS

Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

Nego Tarif Trump, Airlangga: Indorama Bakal Investasi Blue Ammonia di AS

Crazy Rich Indonesia (Indorama) Beli Pabrik Kemasan di India, Bayar Rp3,58 Triliun

Crazy Rich Indonesia (Indorama) Beli Pabrik Kemasan di India, Bayar Rp3,58 Triliun

Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?
Korporasi
1 menit yang lalu

Rapor Kinerja GOTO, BUKA & BELI Semester I/2025: Siapa Paling Unggul?

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)
Bursa & Saham
1 menit yang lalu

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot
Emas
19 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?
Korporasi
22 menit yang lalu

Manajemen GoTo Bocorkan Waktu Pasti Cetak Laba Bersih, Kapan?

IHSG Bersiap Tembus 8.000: Saham ASII, TINS & PSAB Jadi Jagoan Analis
Rekomendasi
30 menit yang lalu

IHSG Bersiap Tembus 8.000: Saham ASII, TINS & PSAB Jadi Jagoan Analis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

3

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

4

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

Ruang Gerak Indocement (INTP) Usai Margin Laba Makin Tebal Semester I/2025

Ruang Gerak Indocement (INTP) Usai Margin Laba Makin Tebal Semester I/2025

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

PREMIUM WRAP-UP: Dari SIDO Pulih, Tuah Bisnis Nikel (HRUM), hingga Proyeksi Laba Bank Jumbo

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

3

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

4

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025