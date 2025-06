Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah, Tertekan Kinerja Saham AKRA, ASII, hingga BBCA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (4/6/2025). Sejumlah saham seperti AKRA, ASII, hingga BBCA membebani kinerja indeks hari ini.

Adapun indeks hasil kerja sama Bursa dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup melemah ke level 512,29 atau 0,61%. Sepanjang perdagangan hari ini, indeks Bisnis-27 diperdagangkan pada level 511,35 hingga 519,45. Sebanyak 14 saham terparkir di zona merah, 8 menguat, dan 5 stagnan.

Saham dengan koreksi terdalam dialami oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang melemah 8,27% ke Rp2.550. Mengekor di belakangnya, saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) melemah 3,67% ke Rp2.100, dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melemah 2,86% ke Rp4.080.

Selain itu, saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) juga melemah 2,67% ke Rp2.550, saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) melemah 2,37% ke Rp1.235, PT Astra International Tbk. (ASII) juga tergelincir 1,91% ke Rp4.610.

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga melemah 1,60% ke Rp4.300, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga turut melemah 0,83% ke Rp8.975, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melemah 0,50% ke Rp5.025.

Sementara itu, sejumlah saham yang mendorong laju indeks hari ini antara lain PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang melesat 7,66% ke Rp6.675, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menguat 5,65% ke Rp3.550, hingga saham PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) menguat 3,77% ke Rp165.

Selain itu, saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) juga menguat 3,23% ke Rp1.600, saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) berhasil mengakumulasi penguatan 3,13% ke Rp4.940, dan saham PT Indofood CBP Sukses Tbk. (ICBP) menguat 1,88% ke Rp10.825.

Saham PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) juga menguat 1,70% ke Rp1.495 dan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menguat 0,71% ke Rp2.820.

Sejumlah saham yang tidak mengalami perubahan antara lain PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO), PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), hingga PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).

Adapun, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,49% ke level 7.079,46. Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim menjelaskan sentimen negatif bagi IHSG masih berasal dari meningkatnya ketidakpastian perang tarif, serta kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

“Secara teknikal, laju penurunan indikator stochastic RSI mulai melambat. Namun histogram MACD mulai berada di area negatif,” kata Ratna, dikutip Rabu (4/6/2025).

Dia melanjutkan meskipun IHSG sempat menembus level psikologis 7.000, tetapi berbalik menguat bertahan di atas level MA20 di sekitar level 7.022. Sehingga IHSG diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif pada kisaran 6.980-7.100.

Dari AS, menurutnya pasar akan menantikan komentar beberapa pejabat The Fed (4/6/2025). Selain itu, akan dirilis data mingguan cadangan minyak strategis AS oleh American Petroleum Institute (API).

Pasar juga akan menantikan data ISM Service PMI bulan Mei 2025 yang diperkirakan naik ke level 52 dari 51,6 di April 2025.

Dari domestik, pasar menantikan diluncurkannya paket stimulus ekonomi dari pemerintah mulai 5 Juni 2025 untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat.

Paket stimulus tersebut diantaranya bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer, diskon transportasi umum, tambahan bantuan sosial dan diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.