RUPSLB PGN, Ini Daftar Direksi dan Komisaris Terbaru

RUPSLB PGN tetapkan pengurus baru, perkuat strategi gas bumi nasional untuk hadapi tantangan ekonomi dan dukung transisi energi menuju Net Zero Emission.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora
Rabu, 27 Agustus 2025 | 22:54
Jajaran dewan komisaris dan direksi baru PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025)./PGN
Jajaran dewan komisaris dan direksi baru PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025)./PGN

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Rabu (27/08/25) di Kantor PGN, Jakarta dengan agenda tunggal Perubahan Pengurus Perseroan.

Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98 persen dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo

Komisaris : Edward Omar Sharif Hiariej

Komisaris : Rambe Kamarulzaman

Komisaris : Thanon Aria Dewangga

Komisaris Independen : Conny Lolyta Rumondor

Komisaris Independen : Widjono Hardjanto


Direksi PGN

Direktur Utama : Arief Kurnia Risdianto

Direktur Keuangan : Catur Dermawan

Direktur Komersial : Aldiansyah Idham

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Mirza Mahendra

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Hery Murahmanta

Direktur Manajemen Risiko : Eri Surya Kelana

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Rachmat Hutama

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengantarkan PGN untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Fajriyah Usman, Corporate Secretary PGN, dikutip dari siaran pers, Rabu (27/8/2025).

Formasi kepemimpinan PGN yang baru diharapkan dapat menahkodai PGN untuk semakin solid dan lincah dalam menghadapi tantangan-tantangan volatilitas perekonomian dan sektor energi. Peran utama PGN dalam menyalurkan gas bumi untuk seluruh sektor pelanggan tentunya terus berkelanjutan.

PGN juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi demi keterjangkauan masyarakat dengan gas bumi. Inisiatif baru mengiringi langkah PGN dalam menjalankan core bisnis, dengan harapan dapat memberikan added value gas bumi bagi negara dan masyarakat. 

“Diversifikasi bisnis gas bumi juga akan terus berkembang untuk mengoptimalkan peran gas bumi dalam rangka percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission. Dukungan dari Pemerintah dan seluruh stakeholder akan memperkuat PGN untuk mencapai target-target pemanfaatan gas bumi untuk ketahanan energi nasional,” tutup Fajriyah.

 

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

