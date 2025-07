Fore Kopi (FORE) Raup Penjualan Rp662,37 Miliar Semester I/2025

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengelola gerai Fore, PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) mampu membukukan kinerja keuangan yang positif di semester I/2025. FORE mencatatkan penjualan sebesar Rp662,37 miliar pada periode yang berakhir Juni 2025.

Torehan penjualan FORE pada semester I/2025, mencerminkan kenaikan penjualan sebesar 46,78% year on year (YoY) dari Rp451,26 miliar hasil penjualan FORE pada semester I/2024.

Pertumbuhan penjualan FORE sejalan dengan pertumbuhan penjualan di semua segmen bisnis. Pada segmen minuman, FORE mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 44,79% YoY dari Rp411,89 miliar, menjadi Rp596,40 miliar pada periode yang berakhir Juni 2025.

Begitu pula pada segmen makanan, yang mencatatkan penjualan sebesar Rp62,92 miliar dan segmen lain-lain sebesar Rp3,04 miliar. Masing-masing segmen bertumbuh 68,33% YoY dan 53,17% YoY.

Dari sisi segmen geografis, penjualan domestik masih mendominasi pemasukan FORE, dengan kontribusi sebesar 99,04% dari total penjualan. Penjualan FORE di pasar domestik menyentuh Rp656,01 miliar pada semester I/2025. Sementara itu, penjualannya di pasar Singapura hanya menyentuh Rp6,35 miliar pada semester I/2025.

Meskipun begitu, baik pasar domestik maupun Singapura, sama-sama memberikan pertumbuhan bagi penjualan FORE.

Seiring dengan meningkatnya penjualan FORE, perseroan mencatatkan beban pokok penjualan yang turut membengkak 46,98% YoY menjadi Rp253,11 miliar pada periode yang berakhir Juni 2025. Sementara itu, pada periode semester I/2024, FORE hanya mencatatkan beban penjualan sebesar Rp172,20 miliar.

Meskipun begitu, FORE masih mampu mencatatkan laba bruto sebesar Rp209,26 miliar pada paruh pertama 2025. Angka itu meningkat dari Rp279,06 miliar laba bruto FORE pada paruh pertama 2024.

Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, FORE mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp42,03 miliar pada semester I/2025. Raupan laba itu naik 29,46% YoY dari torehan periode semester I/2024 sebesar Rp32,46 miliar.

Meskipun mencatatkan kinerja yang positif pada bottom line dan top line, FORE justru mencatatkan penyusutan laba per saham menjadi Rp5,58 per lembar pada semester I/2025, dari Rp6,28 per lembar pada periode yang sama tahun 2024.

Adapun FORE mencatatkan total aset sebesar Rp1,02 triliun pada Juni 2025. Aset FORE melesat 59,81% sejak Desember 2024 sebesar Rp640,76 miliar. Naiknya aset FORE dikontribusikan oleh naiknya aset lancar perseroan menjadi Rp522,01 miliar pada Juni 2025.

Sejalan dengan peningkatan kinerja FORE, perseroan mencatatkan liabilitas yang naik 0,81% sepanjang 2025, menjadi Rp390,78 miliar pada Juni 2025. Peningkatan tersebut terjadi setelah FORE mencatatkan kenaikan liabilitas jangka pendek menjadi Rp279,31 miliar.

Di satu sisi, ekuitas FORE justru melesat. FORE mencatatkan ekuitas sebesar Rp633,26 miliar pada Juni 2025, dari Rp253,12 miliar pada Desember 2024. Dengan kata lain, FORE mampu meningkatkan ekuitas sebesar 150,17% selama satu semester.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.