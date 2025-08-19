Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PIK 2 (PANI) Cetak Kinerja Solid Semester I/2025, Aguan Jelaskan Penopangnya

PIK 2, bagian dari Grup Salim dan Agung Sedayu, mencatat pertumbuhan pendapatan 22% YoY di semester I/2025, didukung penjualan properti di kawasan strategis.
Dwi Nicken Tari,Fahmi Ahmad Burhan
Dwi Nicken Tari & Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:38
Share
Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) Sugianto Kusuma (Aguan) (tengah) didampingi Wakil Presiden Direktur Alexander Halim Kusuma (kanan) dan Wakil Presiden Komisaris Phiong Phillipus Darma di sela-sela Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat (15/9/2023). / JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) Sugianto Kusuma (Aguan) (tengah) didampingi Wakil Presiden Direktur Alexander Halim Kusuma (kanan) dan Wakil Presiden Komisaris Phiong Phillipus Darma di sela-sela Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat (15/9/2023). / JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) mencatatkan pertumbuhan pendapatan 22,18% YoY menjadi Rp1,64 triliun pada semester I/2025, didukung oleh penjualan kaveling tanah komersial di kawasan CBD PIK2.
  • Laba bersih PANI meningkat tipis 0,34% YoY menjadi Rp285,86 miliar, dengan kontribusi utama dari segmen usaha real estate.
  • Peningkatan kinerja PANI didorong oleh tren penurunan suku bunga Bank Indonesia dan proyek ikonik seperti NICE yang mulai beroperasi, memperkuat posisi PANI di industri properti Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) atau PIK 2 mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif di sepanjang paruh pertama 2025.

Presiden Direktur PANISugianto Kusuma mengatakan kinerja solid itu menjadi momentum penting perseroan dalam memperkuat posisi di industri properti Tanah Air.

"Peningkatan pendapatan sebesar 22% YoY dan lonjakan kinerja di kuartal kedua sebesar 69% menunjukkan bahwa minat pasar terhadap produk-produk PANI di kawasan strategis, seperti PIK2, tetap kuat," kata Aguan dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan PANI menanjak 22,18% yoy menjadi Rp1,64 triliun pada semester I/2025, dibandingkan Rp1,34 triliun pada semester I/2024. Pendapatan PANI keseluruhannya bersumber dari segmen usaha real estate.

Top line yang menguat itu pun mengerek laba bersih PANI naik tipis 0,34% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp285,86 miliar dibandingkan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp284,86 miliar.

Baca Juga : Emiten Aguan PANI Bukukan Laba Rp285,86 Miliar pada Semester I/2025

Aguan melanjutkan bahwa momentum positif tersebut akan dimanfaatkan perseroan untuk terus menghadirkan pengembangan kawasan yang inovatif, relevan dengan kebutuhan pasar, dan memberikan nilai jangka panjang.

"Progres proyek ikonik seperti NICE yang dipersiapkan untuk mulai beroperasi bulan ini menjadi bukti komitmen kami untuk menghadirkan destinasi kelas dunia yang dapat membanggakan Indonesia," imbuhnya.

Adapun, PANI merupakan pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 yang berlokasi di pesisir utara Jakarta sampai Tangerang. PANI mengusung konsep
pengembangan kawasan dengan filosofi gaya hidup dinamis dan modern.

Kenaikan pendapatan perseroan pada kuartal II/2025 disebut mendapat topangan dari tren penurunan suku bunga Bank Indonesia yang mendorong pelanggan membeli aset properti.

Tercatat kontributor terbesar pendapatan PANI berasal dari penjualan kaveling tanah komersial, terutama dari kawasan CBD PIK2 pada semester I/2025. Adapun, produk residensial yang terjual dan diserahterimakan mencakup proyek Rumah Milenial, Permata Hijau Residences, Pantai Bukit Villa, Pasir Putih Residences, dan Bukit Nirmala. Sedangkan produk komersial yang berkontribusi seperti Soho Wallstreet, Bizpark PIK2, dan Rukan Milenial.

Dari sisi neraca, PANI telah membukukan aset sebesar Rp48,76 triliun dan liabilitas Rp19,32 triliun pada semester I/2025. Kemudian, jumlah ekuitas PANI mencapai Rp29,43 triliun pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2025.

Sementara itu, posisi kas dan setara kas perseroan mencapai Rp4,82 triliun per semester I/2025, meningkat dari Rp2,73 triliun per semester I/2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari & Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
46 menit yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
1 jam yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Emiten Aguan PANI Bukukan Laba Rp285,86 Miliar pada Semester I/2025

Emiten Aguan PANI Bukukan Laba Rp285,86 Miliar pada Semester I/2025

Emiten Aguan PANI Catat Marketing Sales Rp1,2 Triliun Semester I/2025, Turun 63%

Emiten Aguan PANI Catat Marketing Sales Rp1,2 Triliun Semester I/2025, Turun 63%

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Emiten Aguan CBDK dan PANI Boyong Hotel Hilton ke PIK2

Emiten Aguan CBDK dan PANI Boyong Hotel Hilton ke PIK2

Prospek Saham PIK 2 (PANI) Dipompa Katalis Infrastruktur dan Proyek Raksasa

Prospek Saham PIK 2 (PANI) Dipompa Katalis Infrastruktur dan Proyek Raksasa

Katalis Jangka Panjang Saham Pakuwon (PWON)

Katalis Jangka Panjang Saham Pakuwon (PWON)

Saham DCII, CDIA hingga PANI Topang Kenaikan IHSG ke Rekor Tertinggi 2025

Saham DCII, CDIA hingga PANI Topang Kenaikan IHSG ke Rekor Tertinggi 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp16.245 per Dolar AS
Kurs
12 menit yang lalu

Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp16.245 per Dolar AS

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas
Emas
13 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Investor Bersiap dari 8 Calon Emiten di Pipeline Ada 4 IPO Lighthouse
Bursa & Saham
39 menit yang lalu

Investor Bersiap dari 8 Calon Emiten di Pipeline Ada 4 IPO Lighthouse

Prospek Saham Kesehatan KLBF, SILO & HEAL Saat Inflasi Medis Melonjak
Bursa & Saham
46 menit yang lalu

Prospek Saham Kesehatan KLBF, SILO & HEAL Saat Inflasi Medis Melonjak

PTPP Bangun Akses Baru Menuju New Priok (NPEA) Seksi II Senilai Rp2,33 Triliun
Korporasi
53 menit yang lalu

PTPP Bangun Akses Baru Menuju New Priok (NPEA) Seksi II Senilai Rp2,33 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

4

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

5

Saham Tambang Emas ANTM, MDKA, hingga AMMN Tekan IHSG, Investor Mulai Rotasi Sektor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

4

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

5

Saham Tambang Emas ANTM, MDKA, hingga AMMN Tekan IHSG, Investor Mulai Rotasi Sektor