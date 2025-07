Cek Rekening! ICBP, GGRM dan 36 Emiten Bayar Dividen Pekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) hingga PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) akan melakukan pembayaran dividen bersama dengan 36 emiten lain pada 21–25 Juli 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PT Garuda Metalindo Tbk. (BOLT) dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (MREI) akan melakukan pembayaran dividen pada Senin (21/7/2025).

Pemegang saham BOLT akan mendapatkan dividen senilai Rp20 per lembar saham. Secara keseluruhan, emiten komponen otomotif tersebut bakal membagikan dividen Rp46,87 miliar.

Kemudian, Selasa (22/7/2025), pemegang saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP), PT Galva Technologies Tbk. (GLVA) yang akan mendapatkan dividen.

Para pemegang saham ICBP bersiap menerima dividen jumbo sebanyak Rp250 per lembar saham. Emiten Grup Salim tersebut akan membayar dividen senilai total Rp2,91 triliun.

Hal tersebut sejalan dengan kinerja positif ICBP sepanjang 2024. Pasalnya, produsen Indomie ini membukukan penjualan bersih sebesar Rp72,59 triliun atau meningkat 6,90% year on year (YoY).

Perusahaan juga mengakumulasikan laba usaha sebesar Rp16,32 triliun sepanjang 2024, meningkat dari tahun sebelumnya yang meraih Rp14,38 triliun.

Pada Rabu (23/7/2025), sebanyak 12 emiten akan membayar dividen termasuk PT Gudang Garam Tbk. (GGRM).

Adapun, Gudang Garam akan membayar dividen dengan besaran Rp500 per lembar saham.

Keputusan itu diambil setelah perseroan rampung melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (25/6/2025). GGRM kembali menebar dividen setelah absen pada tahun buku 2023.

Dengan demikian, dividen GGRM dari laba bersih 2024 setara dengan Rp500 per saham. Nilai itu setara dengan 98% dari laba per saham GGRM pada 2024 sebesar Rp510 per saham.

Meski demikian, jumlah dividen ini menyusut signifikan dibandingkan dengan pembagian dividen sebelumnya. Secara historis, GGRM menebar dividen sebesar Rp2.600 per saham pada tahun buku 2017, 2018, dan 2020.

Jadwal pembayaran dividen pekan ini 21–25 Juli 2025:

Senin (21/7/2025):

PT Garuda Metalindo Tbk. (BOLT) : Rp20 per lembar

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (MREI) : Rp15 per lembar

Selasa (22/7/2025):

PT Galva Technologies Tbk. (GLVA) : Rp15 per lembar

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP): Rp250 per lembar

PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP): Rp20 per lembar

Rabu (23/7/2025):

PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) : Rp194,84 per lembar

PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) : Rp500 per lembar

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) : Rp280 per lembar

PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. (IDPR) : Rp5 per lembar

PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) : Rp6 per lembar

PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) : Rp0,7 per lembar

PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (JSPT) : Rp20 per lembar

PT Panin Sekuritas Tbk. (PANS) : Rp150 per lembar

PT Asahimas Flat Glass Tbk. (AMFG) : Rp80 per lembar

PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) : Rp2 per lembar

PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) : Rp3,2 per lembar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) : Rp14,75 per lembar

Kamis (24/7/2025):

PT Ateliers Mecaniques D’Indonesia Tbk. (AMIN) : Rp8 per lembar

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO) : Rp4,2 per lembar

PT Global Sukses Digital Tbk. (DOSS) : Rp3,75 per lembar

PT Hatten Bali Tbk. (WINE) : Rp3,5 per lembar

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) : Rp160 per lembar

PT Pudjiadi And Sons Tbk. (PNSE) : Rp0,5 per lembar

PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. (ISSP) : Rp16 per lembar

PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) : Rp5 per lembar

Jumat (25/7/2025):

PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) : Rp30 per lembar

PT Bank PAN Indonesia Tbk. (PNBN) : Rp42 per lembar

PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) : Rp23 per lembar

PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) : Rp1 per lembar

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP) : Rp6,5 per lembar

PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) : Rp9 per lembar

PT Indospring Tbk. (INDS) : Rp8 per lembar

PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) : Rp3,57 per lembar

PT Lion Metal Works Tbk. (LION) : Rp5 per lembar

PT Pratama Widya Tbk. (PTPW) : Rp5,69 per lembar

PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) : Rp0,16 per lembar

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) : Rp41,30 per lembar

PT Toba Surimi Industries Tbk. (CRAB) : Rp2 per lembar

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.