Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 4 Juni 2025

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah di kisaran Rp16.300 - Rp16.370 pada hari ini.

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di kisaran Rp16.300 - Rp16.370 pada hari ini, Rabu (4/6/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup melemah sebesar 55,70 poin atau 0,34% ke level Rp16.308,7 per dolar AS pada perdagangan Selasa (3/6/2025). Adapun indeks dolar AS menguat 0,24% menuju 98,94.

Sementara itu, mata uang di Asia mayoritas juga loyo. Yen Jepang melemah 0,11% bersama rupee India sebesar 0,16%. Sementara itu, baht Thailand dan dolar Singapura juga ditutup melemah dengan persentase masing-masing 0,10% dan 0,14%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai bahwa pergerakan dolar AS saat ini mendapat sentimen positif meskipun dibayangi oleh tekanan fiskal.

“Treasury AS dan dolar terpukul oleh kekhawatiran atas tingkat utang AS yang meningkat, sementara fokus juga tertuju pada RUU pemotongan pajak kontroversial yang didukung oleh Trump,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca Juga : Pasar Cermati Progres Nego Tarif Trump, Wall Street Ditutup Menguat

Dia menuturkan ketegangan geopolitik turut memberi warna pada pasar global. Ukraina kembali meluncurkan serangan pesawat nirawak yang menewaskan sejumlah pihak di wilayah Rusia. Di tengah konflik ini, Moskow tampak belum menunjukkan komitmen terhadap upaya mencapai gencatan senjata jangka panjang.

Sementara itu, data ekonomi dari Asia turut memperberat sentimen negatif global. Ibrahim mengatakan bahwa Indeks manufaktur Caixin China menunjukkan kontraksi yang dalam dan di luar ekspektasi pada Mei 2025.

Dari dalam negeri, tekanan ekonomi terasa setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya deflasi sebesar 0,37% secara bulanan (month to month/MtM) pada Mei 2025. Hal itu merupakan deflasi ketiga sepanjang tahun ini setelah Januari dan Februari, yang masing-masing mencatat deflasi 0,76% dan 0,48%.

Menurut Ibrahim, tren ini merupakan lampu kuning karena berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang diproyeksi kembali di bawah 5%.

“Deflasi berkepanjangan menandakan sebagian besar masyarakat menahan belanja. Hal ini membuat ekonomi ke depan lebih menantang. Artinya penduduk besar, tapi sebagian besar masyarakat tahan belanja,” pungkasnya.

Di sisi lain, kinerja neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 masih menunjukkan surplus sebesar US$160 juta. Namun, angka ini menipis dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan surplus US$4,33 miliar.

Surplus perdagangan Indonesia memang telah bertahan selama 60 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, tetapi tren penurunan ini patut diwaspadai.