Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 14 Mei 2025

Berikut prediksi dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (14/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksi bergerak tipis dengan batas pelemahan pada perdagangan hari ini, Rabu (14/5/2025).

Perdagangan sebelumnya, Selasa (13/5/2025) pukul 09.15 WIB, Bloomberg mencatat rupiah NDF berada di level Rp16.660 per dolar AS, melemah 0,34% atau 56,5 poin.

Sementara, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,4%, dolar Hong Kong menguat 0,03%, dolar Singapura menguat 0,19%, dolar Taiwan menguat 0,14% dan won Korea Selatan menguat 0,8%.

Lalu, yuan China menguat 0,25%, rupee Inidia menguat 0,39%, serta baht Thailand menguat 0,04%.

Adapun, pada perdagangan pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengakhiri perdagangan dengan melemah 0,11% atau 18 poin ke level Rp16.520 per dolar AS.

Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pekan ini bergerak tipis dengan batas pelemahan di Rp16.564 di sekitar perkiraan.

"Selama tidak ada pelemahan ke atas Rp16.650, maka target penguatan teoritis ke Rp16.135 dengan support sebelumnya di sekitar Rp16.250," katanya dalam riset, dikutip Rabu (14/5/2025).

Dia menjelaskan narasi ekonomi Indonesia untuk minggu ini menunjukkan fondasi yang rapuh di tengah inefisiensi struktural, masalah kebijakan, dan ketidakpastian eksternal.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I/2025 turun di bawah ekspektasi ke 4,87% year-on-year (YoY), di tengah penyerapan fiskal yang lemah, kontraksi investasi, dan stagnasi manufaktur.



Indeks PMI Manufaktur April anjlok ke 46,7%, lanjutnya, menunjukkan koreksi industri yang makin dalam, sementara kepercayaan konsumen naik tipis, tetapi keyakinan terkait masa depan masih rendah.

Cadangan devisa turun sebesar US$4,6 miliar di tengah gencarnya intervensi Rupiah dari Bank Indonesia, yang menunjukkan kerentanan makroekonomi Indonesia terhadap guncangan global.