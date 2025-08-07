Bisnis Indonesia Premium
Cek Kurs Jual Beli Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI

Cek kurs jual beli dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI hari ini. Rupiah diprediksi menguat di kisaran Rp16.350-Rp16.400 per dolar AS.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 11:21
Pegawai menunjukan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer, Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer, Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak menguat pada rentang Rp16.350—16.400 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (6/8/2025). 

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 5 poin atau 0,03% ke level Rp16.396 per dolar AS, Selasa (5/8/2025). Sementara itu, dolar ditutup menguat 0,16% ke level 98,94.  

Adapun mata uang di kawasan Asia Pasifik ditutup bervariasi. Mata uang yen Jepang melemah 0,20%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Singapura melemah 0,07%, dolar Taiwan melemah 0,12%, dan won Korea Selatan turun 0,39% terhadap dolar AS.

Kemudian peso Filipina melemah 0,50% rupee India turun 0,18%, yuan China melemah 0,09%, ringgit Malaysia menguat 0,22%, dan baht Thailand naik 0,09% hari ini. 

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen datang dari Presiden AS Donald Trump yang mengatakan AS dapat mengenakan tarif sekunder 100% kepada pembeli minyak mentah Rusia seperti India, setelah mengumumkan tarif 25% untuk impor India pada bulan Juli. 

Pada hari Senin, Trump kembali mengancam tarif yang lebih tinggi atas barang-barang India atas pembelian minyak Rusia. Adapun New Delhi menyebut serangan Trump "tidak dapat dibenarkan" dan berjanji untuk melindungi kepentingan ekonominya, yang memperdalam keretakan perdagangan antara kedua negara.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.315 dan harga jual sebesar Rp16.335 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.475. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.475 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.311 dan Rp16.337 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.225 dan Rp16.425 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.16 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.315 dan Rp16.345. 

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.45 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.00 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.315 dan harga jual sebesar Rp16.330 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.160 dan jual sebesar Rp16.460. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Wibi Pangestu Pratama

