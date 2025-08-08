Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

IHSG melemah ke 7.490 pada 7 Agustus 2025. Saham CDIA, BRMS, dan CUAN turun. Rekomendasi saham: AMRT, BBCA, SMGR, UNTR untuk buy on weakness.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup tergelincir ke zona merah, dengan melemah ke level 7.490 pada perdagangan Kamis (7/8/2025). Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN menjadi saham-saham yang boncos kemarin.

Berdasarkan data Bloomberg, sebanyak 261 saham menguat, 343 saham melemah, dan 199 saham stagnan. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 7.490-7.580. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp13.462 triliun.

Saham milik Prajogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) menjadi salah satu saham yang melemah. Saham CDIA turun hingga 7,94% ke level Rp1.565 per saham.

Saham selanjutnya yang juga melemah adalah saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS). Saham BRMS turun 2,14% ke level Rp458 per saham. Lalu, saham lainnya milik Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) juga turun 4,58% sore ini ke level Rp1.460 per saham.

Tim Riset MNC Sekuritas menjelaskan IHSG masih dibayang-bayangi tekanan jual sehingga dapat melanjutkan koreksinya.

"Kami masih memperkirakan, posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c], sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 7,259-7,415 sekaligus menguji area support terdekatnya," tulis MNC Sekuritas, Kamis (8/8/2025).

Support: 7,415, 7,344

Resistance: 7,579, 7,675

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan untuk hari ini (8/8):

AMRT - Buy on Weakness

AMRT menguat 2,59% ke 2,380 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatannya pun mampu break MA60. Kami perkirakan, selama AMRT masih mampu berada di atas 2,320 sebagai stoplossnya, maka posisi AMRT sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c].

Buy on Weakness: 2,360-2,380

Target Price: 2,490, 2,600

Stoploss: below 2,320

BBCA - Buy on Weakness

BBCA terkoreksi ke 8,300 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, meskipun tidak begitu besar. Kami perkirakan, posisi BBCA sedang berada di akhir wave (v) dari wave [a].

Buy on Weakness: 8,125-8,250

Target Price: 8,500, 8,750

Stoploss: below 8,050

SMGR - Buy on Weakness

SMGR terkoreksi 1,19% ke 2,490 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya masih berada di bawah MA20 dan cenderung konsolidasi. Kami perkirakan, posisi SMGR sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [b].

Buy on Weakness: 2,280-2,390

Target Price: 2,580, 2,670

Stoploss: below 2,250

UNTR - Buy on Weakness

UNTR menguat 0,21% ke 24,100 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan oleh MA200. Kami perkirakan, posisi UNTR sedang berada pada bagian awal wave (iv) dari wave [c].

Buy on Weakness: 23,225-23,725

Target Price: 24,600, 25,200

Stoploss: below 23,100

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.