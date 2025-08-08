Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

IHSG melemah ke 7.490 pada 7 Agustus 2025. Saham CDIA, BRMS, dan CUAN turun. Rekomendasi saham: AMRT, BBCA, SMGR, UNTR untuk buy on weakness.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:03
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup tergelincir ke zona merah, dengan melemah ke level 7.490 pada perdagangan Kamis (7/8/2025). Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN menjadi saham-saham yang boncos kemarin.

Berdasarkan data Bloomberg, sebanyak 261 saham menguat, 343 saham melemah, dan 199 saham stagnan. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 7.490-7.580. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp13.462 triliun.

Saham milik Prajogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) menjadi salah satu saham yang melemah. Saham CDIA turun hingga 7,94% ke level Rp1.565 per saham.

Baca Juga : Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

Saham selanjutnya yang juga melemah adalah saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS). Saham BRMS turun 2,14% ke level Rp458 per saham. Lalu, saham lainnya milik Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) juga turun 4,58% sore ini ke level Rp1.460 per saham.

Tim Riset MNC Sekuritas menjelaskan IHSG masih dibayang-bayangi tekanan jual sehingga dapat melanjutkan koreksinya.

"Kami masih memperkirakan, posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c], sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 7,259-7,415 sekaligus menguji area support terdekatnya," tulis MNC Sekuritas, Kamis (8/8/2025).

Support: 7,415, 7,344

Resistance: 7,579, 7,675 

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan untuk hari ini (8/8):

AMRT - Buy on Weakness

AMRT menguat 2,59% ke 2,380 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatannya pun mampu break MA60. Kami perkirakan, selama AMRT masih mampu berada di atas 2,320 sebagai stoplossnya, maka posisi AMRT sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c].

Buy on Weakness: 2,360-2,380

Target Price: 2,490, 2,600

Stoploss: below 2,320

BBCA - Buy on Weakness

BBCA terkoreksi ke 8,300 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, meskipun tidak begitu besar. Kami perkirakan, posisi BBCA sedang berada di akhir wave (v) dari wave [a].

Buy on Weakness: 8,125-8,250

Target Price: 8,500, 8,750

Stoploss: below 8,050

SMGR - Buy on Weakness

SMGR terkoreksi 1,19% ke 2,490 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya masih berada di bawah MA20 dan cenderung konsolidasi. Kami perkirakan, posisi SMGR sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [b].

Buy on Weakness: 2,280-2,390

Target Price: 2,580, 2,670

Stoploss: below 2,250

UNTR - Buy on Weakness

UNTR menguat 0,21% ke 24,100 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan oleh MA200. Kami perkirakan, posisi UNTR sedang berada pada bagian awal wave (iv) dari wave [c].

Buy on Weakness: 23,225-23,725

Target Price: 24,600, 25,200

Stoploss: below 23,100

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

09:22 WIB
Rupiah Dibuka Naik

Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (8/8/2025). Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah menguat 0,46% menjadi Rp16.285 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS kontraksi 0,24% ke level 98,16.

Sebaliknya, mayoritas mata uang Asia lainnya dibuka menurun, misalnya yen Jepang yang melemah 0,07%, dolar Singapura melemah 0,05%, dolar Taiwan turun 0,29%, dan won Korea turun 0,05%. 

09:03 WIB
IHSG Menghijau Kinclong

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG melesat 1,58% menjadi 7.604 pada pukul 09.01 WIB, Jumat (8/8/2025).

Sebanyak 181 saham menguat, 173 saham melemah, dan 223 saham stagnan. Kapitalisasi pasar di BEI mencapai RP13.693,30 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
2 menit yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Premium
3 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

IHSG Dibuka Melesat 1,58% menjadi 7.604 Sambut Hasil Rebalancing MSCI

IHSG Dibuka Melesat 1,58% menjadi 7.604 Sambut Hasil Rebalancing MSCI

Rebalancing MSCI Bawa Masuk DSSA, CUAN, hingga AADI, IHSG Diramal Terkerek

Rebalancing MSCI Bawa Masuk DSSA, CUAN, hingga AADI, IHSG Diramal Terkerek

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

IHSG Ditutup Tergelincir ke Zona Merah, Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN Melemah

IHSG Ditutup Tergelincir ke Zona Merah, Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN Melemah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau
Bursa & Saham
6 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025
Kurs
10 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.285 per Dolar AS Pagi Ini (8/8)
Kurs
10 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.285 per Dolar AS Pagi Ini (8/8)

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut
Bursa & Saham
14 menit yang lalu

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN
Bursa & Saham
24 menit yang lalu

Dana Asing Mulai Mengalir ke RI Efek Rebalancing MSCI Masukkan DSSA dan CUAN

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Arah Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempati Rusun Kampung Susun Bayam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

2

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

3

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

4

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025