Profil Ignasius Jonan, Eks Dirut KAI yang Jadi Komisaris United Tractors (UNTR)

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT United Tractors Tbk. (UNTR) baru saja mengangkat Menteri Perhubungan periode 2014-2016 Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen. Lalu, bagaimana profil dari Ignasius Jonan?

Melansir laman United Tractors, Ignasius Jonan diketahui lahir pada Oktober 1963. Jonan tercatat menyelesaikan pendidikan di Universitas Airlangga pada 1986 dan memperoleh gelar sarjana akuntansi.

Setelah itu, Jonan melanjutkan pendidikannya pada Fletcher School of Law and Diplomacy, International Relation and Affairs untuk memperoleh gelar Master of Arts.

Jonan juga tercatat berkarir di berbagai perusahaan. Jonan tercatat pernah menjadi Direktur pada Citigroup Private Equity pada 1999-2001, Chief Executive Officer pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada 2001-2006.

Lalu pada 2006-2008 Jonan menjadi Managing Director pada Citigroup Investment Banking. Kemudian Jonan juga pernah menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2009-2014.

Selanjutnya pada 2014-2016, Jonan ditugaskan sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian pada 2016-2019, Jonan bertugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Saat ini, Jonan tercatat memiliki jabatan di beberapa perusahaan. Jonan saat ini tercatat memegang posisi sebagai Komisaris Independen di PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), Chairman dan Komisaris Independen pada PT Anabatic Technologies Tbk. (ATIC), dan sebagai Chairman pada Marsh Indonesia.

Sebelumnya, Corporate Secretary United Tractors Sara K. Loebis mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Jumat (25/4/2025) menyetujui pengangkatan Ignasius Jonan sebagai komisaris independen.

"RUPS mengangkat Ari Sutrisno dan Hendra Hutahean sebagai direktur, Gita Tiffani Boer sebagai komisaris, dan Ignasius Jonan sebagai komisaris independen," kata Sara, di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Adapun Sara menuturkan Ignasius Jonan tidak dapat hadir pada RUPS UNTR hari ini, dikarenakan tengah menghadiri pemakaman Paus Fransiscus.

Melansir laman Instagramnya, Jonan menyampaikan dirinya tengah melaksanakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus.

"Pada saat yang sama, saya mendapatkan informasi bahwa saya diangkat sebagai komisaris independen dari @unitedtractorsofficial dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Terima kasih atas kepercayaannya," tulis Jonan dalam unggahan Instagramnya, Jumat (25/4/2025).