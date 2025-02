Pasar Pantau Pemulihan Saham di China, Bursa Asia Diprediksi Menguat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Asia diprediksi menguat pada Jumat (21/2/2025) setelah saham-saham AS turun dari level tertinggi sepanjang masa karena perkiraan yang mengecewakan dari perusahaan ritel terbesar di dunia menambah kekhawatiran terhadap kesehatan perekonomian.

Melansir Bloomberg, bursa berjangka di Australia naik tipis, sementara saham di Hong Kong dan sejumlah saham China yang terdaftar di AS melonjak setelah Alibaba Group Holding Ltd membukukan laju pertumbuhan pendapatan tercepat dalam lebih dari setahun. Saham AS melemah dengan Walmart Inc. tergelincir 6,5%.

Kontrak berjangka saham Jepang tergelincir karena yen menguat 1,2% dan diperdagangkan lebih kuat dari 150 per dolar AS untuk pertama kalinya tahun ini.

Investor di Asia akan mencermati pemulihan saham China setelah mengalami kerugian pada hari Kamis. Saham-saham Asia telah menguat 2,5% bulan ini, mengungguli indeks saham-saham global karena antusiasme terhadap AI DeepSeek China yang memikat uang ke sektor teknologi.

Kepala penelitian Pepperstone Group Chris Weston mengatakan pendapatan Alibaba yang kuat lebih dari sekadar membenarkan migrasi modal baru-baru ini dari posisi terkonsentrasi di Amerika Serikat ke arah peran AI di China.

“Kami melihat aliran 'jual risiko AS' yang moderat terlihat di pasar, dengan para pedagang terdorong oleh momentum yang terlihat di China atau Hong Kong,” kata Weston.

Di pasar Asia, investor akan mengamati pejabat Reserve Bank of Australia yang memberikan kesaksian di depan parlemen beberapa hari setelah melakukan penurunan suku bunga pertama dalam empat tahun. Namun, Deputi Gubernur Andrew Hauser menunjukkan keengganan untuk melakukan pelonggaran lebih lanjut tahun ini, dan mengatakan bahwa bank sentral masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan inflasi ke target 2-3%.

Sebelumnya, di Wall Street, indeks S&P 500 tergelincir 0,4% karena pelemahan saham Walmart – peritel besar pertama yang melaporkan kinerjanya setelah musim liburan. Direktur Keuangan Walmart mengakui ketidakpastian terkait perilaku konsumen serta kondisi ekonomi dan geopolitik global memengaruhi kinerja.

Hal ini terjadi hanya beberapa hari setelah penjualan ritel mengisyaratkan kemunduran konsumen secara tiba-tiba. Penurunan saham perbankan juga membebani perdagangan, dengan JPMorgan Chase & Co. dan Goldman Sachs Group Inc. masing-masing anjlok lebih dari 3,8%.