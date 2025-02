Jelang Rilis Data Inflasi AS, Bursa Asia Ditutup Menguat

Bursa Asia ditutup menguat pada Rabu (12/2/2025) di tengah sikap investor yang menanti rilis data inflasi AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Asia ditutup menguat pada Rabu (12/2/2025) di tengah sikap investor yang menanti rilis data inflasi AS.

Mengutip Bloomberg, indeks Topix Jepang ditutup di zona hijau setelah menguat tipis 0,01% ke level 2.733,33, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan naik 0,37% pada level 2.548,39. Selanjutnya, indeks S&P/ASX 200 Australia terpantau menguat 0,60% pada kisaran 8.535,26.

Selanjutnya, indeks komposit Shanghai China terpantau naik 0,85% ke level 3.346,39. Kemudian, indeks Hang Seng Hong Kong ditutup naik 2,64% ke level 21.857,92. Indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI naik 0,28% pada level 1.594,39, sedangkan indeks Straits Times STI SIngapura menguat tipis 0,08% pada level 3.863,39.

Para ekonom memperkirakan inflasi AS kemungkinan besar masih tetap tinggi pada bulan lalu, sehingga mendukung pendekatan Federal Reserve dalam menurunkan suku bunga. Ketua The Fed, Jerome Powell mengatakan kepada Kongres pada Selasa bahwa The Fed tidak perlu terburu-buru melakukan pelonggaran, yang menunjukkan bagaimana perekonomian tetap kuat.

Obligasi AS atau US Treasury stabil setelah jatuh pada Selasa karena Powell mengisyaratkan kesabaran The Fed terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut. Indeks kekuatan dolar menguat.

“Pasar menerima komentar Powell dengan tenang,” kata Frederic Neumann, kepala ekonom Asia di HSBC Holdings Plc di Hong Kong. “Hanya sedikit yang percaya bahwa Fed dengan cepat mengambil tindakan untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut, meskipun pintu tetap terbuka untuk beberapa pelonggaran di akhir tahun ini.”

Angka inflasi AS yang dirilis sesaat sebelum paruh kedua maraton kesaksian Powell selama dua hari diperkirakan menunjukkan indeks harga konsumen tidak termasuk makanan dan energi naik 0,3% pada Januari untuk kelima kalinya dalam enam bulan terakhir.

Pasar uang terus memperkirakan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin yang dilakukan The Fed tahun ini, pada bulan September. Pada Desember, dua pemotongan suku bunga pada 2025 telah diperhitungkan.

Laporan pekerjaan bulan Januari yang kuat yang dirilis pada hari Jumat mendorong penilaian ulang terhadap prospek kebijakan, dan data hari ini dapat melakukan hal yang sama.

Pada pasar Asia, imbal hasil (yield) obligasi Jepang bertenor 5 tahun naik menjadi 1% untuk pertama kalinya sejak tahun 2008, dan yen melemah untuk hari ketiga di tengah kekhawatiran atas kebijakan tarif perdagangan yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Nilai kurs Yen berada di jalur penurunan terpanjang dalam lebih dari sebulan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa Jepang mungkin dimasukkan dalam rencana tarif Trump. Yen menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di antara mata uang G10 pada hari Rabu.

“Ada risiko nyata bahwa Jepang mungkin akan terpukul dan hal ini dapat mempersulit prospek jangka pendek yen,” kata Christopher Wong, ahli strategi di Oversea-Chinese Banking Corp.

Tema teknologi terus mengangkat saham-saham di China dan Hong Kong. Alibaba Group Holding Ltd. naik sebanyak 8,6%, terbesar sejak September 2024, setelah The Information melaporkan bahwa Apple Inc. bermitra dengan perusahaan tersebut untuk menghadirkan fitur AI ke produk di China.

Berita DeepSeek juga telah membantu mengangkat Indeks Hang Seng dengan ahli strategi UBS termasuk James Wang mengatakan bahwa reli saham China yang dipicu oleh aplikasi kecerdasan buatan DeepSeek mungkin kurang dari setengahnya. Ahli strategi Wall Street dari Morgan Stanley dan JPMorgan Chase & Co. juga menyetujui pandangan ini.