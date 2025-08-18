Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Menguat di Tengah Tekanan Inflasi AS

Harga emas naik 0,16% di tengah kekhawatiran terhadap inflasi AS akibat tarif Trump, yang memicu spekulasi suku bunga The Fed.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 09:01
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Harga emas naik 0,16% di pasar spot dan 0,19% di emas berjangka Comex, dipicu oleh tekanan inflasi di AS akibat tarif Presiden Trump.
  • Inflasi produsen AS melonjak tercepat dalam tiga tahun, mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, meski pasar masih memperkirakan dua kali pemangkasan tahun ini.
  • Harga emas tetap kuat, didukung ketegangan geopolitik dan kekhawatiran ekonomi global, meski terkonsolidasi di bawah rekor tertinggi US$3.500 per ounce.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas terpantau naik pada Senin (18/8/2025) di tengah kemunculan tanda-tanda bahwa agenda tarif Presiden AS Donald Trump mulai memicu tekanan inflasi di dalam negeri, yang berpotensi mengancam prospek pemangkasan suku bunga.

Berdasarkan data Bloomberg, harga emas di pasar spot tercatat naik 0,16% menjadi US$3.341,46 per troy ounce pukul 08.25 WIB. Sementara itu, harga emas berjangka Comex tercatat menguat 0,19% ke level US$3.389 per troy ounce

Indeks Bloomberg Dollar Spot tercatat stabil, sementara perak dan platinum relatif tidak berubah, serta paladium menguat.

Harga emas bergerak di kisaran US$3.340 per ounce setelah terkoreksi 1,8% sepanjang pekan lalu. Data terbaru menunjukkan inflasi produsen AS pada Juli melonjak tercepat dalam tiga tahun, sehingga memicu pelaku pasar mengurangi taruhan terhadap pemangkasan suku bunga The Federal Reserve bulan depan.

Adapun, biaya pinjaman yang lebih tinggi dinilai negatif bagi emas yang tidak memberikan imbal hasil bunga.

Presiden Federal Reserve Atlanta, Raphael Bostic, mengungkapkan usai melakukan kunjungan tiga hari ke wilayah tenggara AS bahwa tekanan tarif memang nyata, sementara tingginya biaya pinjaman menekan laba perusahaan.

Meski demikian, pasar masih memperkirakan The Fed berpotensi melakukan hingga dua kali pemangkasan tahun ini.

Selain itu, pelaku pasar menanti perkembangan dari pertemuan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang dimaksudkan untuk merumuskan kesepakatan damai potensial pasca pembicaraan Trump dengan Vladimir Putin di Alaska pekan lalu.

Kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan — atau justru konflik yang berkepanjangan — diperkirakan akan memengaruhi permintaan emas sebagai aset lindung nilai.

Sejauh ini, harga emas masih terkonsolidasi tidak jauh di bawah rekor tertinggi US$3.500 per ounce yang dicapai pada April. Sepanjang tahun berjalan, emas tetap menguat lebih dari 25%, ditopang oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, kekhawatiran atas kekuatan ekonomi global, serta upaya diversifikasi dari aset berbasis dolar.

 

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Adu Bunga Obligasi Grup Bakrie, Sinar Mas & Panin, Mana yang Lebih Cuan?
Korporasi
29 menit yang lalu

Adu Bunga Obligasi Grup Bakrie, Sinar Mas & Panin, Mana yang Lebih Cuan?

Aliran Deras Net Buy Masuk RI, Saham Bank Jumbo hingga TLKM Jadi Bidikan
Bursa & Saham
57 menit yang lalu

Aliran Deras Net Buy Masuk RI, Saham Bank Jumbo hingga TLKM Jadi Bidikan

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya
Emas
1 jam yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus Turun Jadi Rp1.894.000 per Gram
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus Turun Jadi Rp1.894.000 per Gram

Harga Emas Menguat di Tengah Tekanan Inflasi AS
Emas
2 jam yang lalu

Harga Emas Menguat di Tengah Tekanan Inflasi AS

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Pengibaran Bendera Merah Putih di Ketinggian 3.265 Mdpl
2+

