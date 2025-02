Pasar Tunggu Data Inflasi AS, Bursa Asia Dibuka Variatif

Bursa Asia dibuka variatif pada Rabu (12/2/2025) saat investor menanti rilis data inflasi AS untuk petunjuk arah suku bunga The Fed selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Asia dibuka variatif pada Rabu (12/2/2025) di tengah sikap investor yang menanti rilis data inflasi AS.

Mengutip Bloomberg, indeks Topix Jepang terpantau melemah 0,36% ke level 2.723,13, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan turun tipis 0,1% ke level 2.538,98.

Sementara itu, indeks S&P/ASX 200 Australia dibuka menguat 0.12% pada level 8.493,90. Adapun, indeks Hang Seng Futures terpantau menguat 1%.

Pelaku pasar tengah menunggu pembacaan inflasi AS, sedangkan harga-harga hanya menunjukkan sedikit tanda-tanda momentum penurunan pada awal tahun. Pertumbuhan lapangan kerja yang sehat juga telah mendukung perekonomian, mendukung sikap The Fed untuk mempertahankan suku bunganya saat ini.

Angka-angka yang dirilis Biro Statistik Tenaga Kerja pada hari, sesaat sebelum paruh kedua maraton kesaksian Powell selama dua hari, diperkirakan menunjukkan indeks harga konsumen tidak termasuk makanan dan energi naik 0,3% pada bulan Januari untuk kelima kalinya dalam enam bulan terakhir.

“Inflasi baru-baru ini, ditambah dengan pasar tenaga kerja yang kuat, akan memberikan kesabaran bagi Federal Reserve yang kemungkinan akan mempertahankan kebijakan pada kisaran targetnya 4,25%-4,50% pada bulan Maret,” kata Josh Hirt dari Vanguard.

Pasar uang terus memperkirakan The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September. Proyeksi ini menurun dari perkiraan pada Desember 2024 sebesar dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini.

Data tenaga kerja bulan Januari yang kuat yang dirilis pada hari Jumat mendorong penilaian ulang terhadap prospek kebijakan, dan data inflasi bulan Januari yang akan dirilis pada hari Rabu juga dapat memberikan dampak yang sama.

“Dengan pasar tenaga kerja yang tetap kuat dan inflasi masih sedikit di atas target The Fed, tidak mengherankan jika para pedagang mengesampingkan prospek penurunan suku bunga lagi dari The Fed menjelang pertengahan tahun,” kata Matthew Weller dari Forex.com dan City Index.

Sementara itu, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan kepada Kongres AS bahhwa The Fed tidak perlu terburu-buru untuk menyesuaikan suku bunganya. Komentar ini kembali mengulangi pernyataannya pada Januari lalu, setelah suku bunga kebijakan utama tidak diubah menyusul pemotongan pada tiga pertemuan terakhir pada tahun 2024.

Para pejabat telah memberi isyarat bahwa mereka kemungkinan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil sampai mereka melihat lebih banyak kemajuan dalam menurunkan inflasi, dan menunggu rincian lebih lanjut mengenai rencana kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump.

“Jika para pedagang sedang mencari petunjuk atau niat mengenai kapan penurunan suku bunga lagi mungkin terjadi, hal ini jelas tidak ada – karena memang disengaja,” tulis Tim Waterer, kepala analis pasar di KCM Trade dalam sebuah catatan.

Dia menyebut, dengan prospek tarif yang masih terlihat suram, mudah untuk melihat mengapa Powell tidak terlalu memikirkan arah kebijakan Fed pada 2025.