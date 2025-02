PT Timah (TINS) Incar Laba Bersih Hingga Rp1,5 Trilun pada 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang pelat merah PT Timah Tbk. (TINS) menargetkan laba bersih tahun ini mencapai rentang Rp1 triliun sampai dengan Rp1,5 triliun. Proyeksi bottom line itu ditopang dengan target pendapatan mencapai Rp12 triliun - Rp13 triliun untuk 2025.

Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan target tahun ini didorong oleh peningkatan sumber daya dan candangan timah serta pembukaan jumlah tambang baru.

“Perbaikan kinerja dan restrukturisasi organisasi anak atau cucu perseroan serta efisiensi di seluruh lini bisnis perseroan,” kata Rendi saat dihubungi Sabtu (8/2/2025).

Rendi menerangkan terdapat peningkatan kapasitas produksi tin ore dan penjualan logam timah sekitar 10% sampai dengan 20% pada tahun ini, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024.

Di sisi lain, dia memastikan, permintaan logam timah pada tahun ini relatif menguat. Melansir data London Metal Exchange (LME) per 7 Februari 2025, harga timah untuk kontrak 3 bulanan ditutup di level US$31.309 per ton. Adapun, sampai Juli 2025 harga timah ditutup di level US$31.201 per ton.

“Pasar timah saat ini berada dalam prospek yang positif,” kata dia.

Sebelumnya, TINS memastikan bakal membagikan dividen untuk tahun buku 2024. Keputusan itu diambil setelah perseroan berhasil mencatatkan laba bersih yang signifikan sepanjang Januari hingga September 2024 di angka Rp908,78 miliar.

Adapun, manajemen TINS memperkirakan rasio dividen atau dividend payout ratio (DPR) untuk tahun buku 2024 bakal di rentang 30% sampai dengan 35%.

Lewat pertimbangan itu, Sucor Sekuritas memiliki pandangan positif untuk gerak saham dan kinerja TINS pada tahun ini. Sucor merekomendasikan beli dengan target harga mencapai Rp1.740 per saham, dengan asumsi rata-rata tertimbang dari biaya modal atau WACC sebesar 13,6%.

“Kami melihat industri timah dengan optimis, didorong dengan perannya strategisnya dalam mendorong sektor komputasi, robotik, kendaraan listrik dan energi baru terbarukan,” tulis Analis Sucor Sekuritas Jeremy Hansen N.H dalam risetnya, dikutip Sabtu (8/2/2025).

Sucor Sekuritas memperkirakan permintaan untuk timah bakal lompat dua kali lipat dari saat ini, mendekati 800.000 ton pada 2040. Kendati demikian, pasokan cenderung terbatas, dengan defisit tahunan sekitar 2,5% akibat terbatasnya proyek tambang baru di dunia.

“Apalagi, dengan produksi yang dibatasi di Indonesia akan tetap menjaga harga rata-rata penjualan timah di sekitaran US$28.000 ton sampai dengan US$35.000 per ton, yang akan menguntukan produsen seperti TINS,” tulis Jeremy.

Di sisi lain, Sucor memproyeksikan TINS dapat membukukan laba bersih Rp1,14 triliun, menghasilkan 16% untuk ekuitas perseroan. Jeremy menerangkan pendorong return on equity TINS berasal dari kenaikan net margin dengan biaya kas sekitar US$18.000, lebih rendah 18% secara tahunan.

“Kami memproyeksikan laba untuk 2025 sampai dengan 2025 mencapai masing-masing Rp1,37 triliun dan Rp1,43 triliun, didorong pertumbuhan produksi, regulasi yang makin jelas dan harga jual ASP rata-rata,” kata dia.

