Rupiah Ditutup Menguat Akhir Pekan, Sentuh Level Rp16.282 per Dolar AS

Rupiah ditutup menguat 0,36% ke level Rp16.282 per dolar AS pada perdagangan akhir pekan, Jumat (7/2/2025). Sementara itu, Indeks dolar AS terpantau melemah.