Gak Cuma Dolar AS, Rupiah Juga Mendadak Jadi Rp8.348 per Euro di Google

Selain dengan dolar AS, nilai tukar rupiah juga mendadak menguat menjadi Rp8.348 per 1 euro pada Sabtu (1/2/2025) berdasarkan hasil pencarian di Google.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah tidak hanya mendadak menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melalui pencarian Google, kurs rupiah juga mendadak menguat menjadi Rp8.348 per 1 euro pada Sabtu (1/2/2025).

Nilai tukar tersebut berdasarkan pantauan Bisnis pada pukul 19.30 melalui hasil pengecekan nilai tukar rupiah terhadap euro dalam hasil penelusuran melalui Google dengan kata kunci EURIDR.

Selain dengan euro, mata uang rupiah juga mendadak menguat melalui pencarian Google pada hari ini di angka Rp8.170,65 per US$1.

Padahal, apabila melakukan hasil pengecekan di laman resmi Bank Indonesia, kurs jual euro adalah Rp17.033,11 per 1 euro dan Rp16.860,40 untuk kurs beli per Jumat (31/1/2025).

Adapun untuk dolar AS, kurs jual di laman BI sebesar Rp16.340,30 dan Rp16.177,70 per dolar AS untuk kurs beli.

Menanggapi hal ini, Bank Indonesia membantah adanya penguatan mata uang rupiah secara mendadak di angka Rp8.170,65 per dolar AS melalui pencarian Google pada Sabtu sore.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa level nilai tukar di angka yang tercatat di google bukan merupakan level yang seharusnya.

“Data Bank Indonesia mencatat Kurs Rp16.312 per dolar AS pada 31 Januari 2025. Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukan koreksi yang diperlukan,” tandasnya melalui keterangannya, Sabtu (1/2/2025).