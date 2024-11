Jangan Terlewat! Cum Dividen Baramulti Suksessarana (BSSR) US$30 Juta Hari Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) menjadwalkan pembagian dividen interim dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Besaran dividen yang akan ditebar bernilai US$30 juta atau Rp179,19 per saham.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Sebelumnya, manajemen BSSR menuturkan pada 25 Oktober 2024, direksi dan komisaris BSSR telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen interim tahun buku 2024 sebesar US$30 juta untuk 2,61 miliar saham.

"Dividen per saham senilai US$0,01146," tulis Manajemen BSSR dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (28/10/2024).

BSSR menjadwalkan tanggal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 5 November 2024, dengan tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 November 2024.

Lalu cum dividen di pasar tunai pada 7 November 2024, dengan ex dividen di pasar tunai pada 8 November 2024.

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 7 November 2024, dengan tanggal pembayaran dividen akan dilakukan pada 21 November 2024.

Adapun BSSR juga menyampaikan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk pada 30 Juni 2024 adalah sebesar US$80,35 juta, dengan saldo laba yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar US$191,5 juta.

Sebagaimana diketahui, BSSR merupakan salah satu perusahaan batu bara yang rutin membagikan dividen interim ke pemegang sahamnya. Pada tahun buku 2022 misalnya, BSSR membagikan dividen interim sebanyak dua kali ke pemegang sahamnya.

Sementara itu, untuk tahun buku 2023, BSSR membagikan dividen interim satu kali. Total dari nilai dividen interim BSSR pada 2023 adalah sebesar US$20 juta, atau lebih kecil dibandingkan dividen interim periode tahun buku 2024 ini.