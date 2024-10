Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 28 Oktober 2024

Nilai tukar rupiah hari ini melemah ke Rp15.711 per dolar AS. Berikut kurs rupiah ke dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.711 per dolar AS pada perdagangan awal pekan ini, Senin (28/10/2024).

Dilansir dari Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,42% atau 65 poin ke level Rp15.711 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,23% ke level 104,365.

Sejumlah mata uang kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang melemah 0,96%, dolar Singapura melemah sebesar 0,24%, dan baht Thailand melemah 0,37%.

Lalu, yuan China melemah 0,16%, peso Filipina melemah 0,08%, rupee India melemah 0,01%, ringgit Malaysia melemah 0,43%, dolar Taiwan melemah 0,02%, dan dolar Hong Kong melemah 0,02%. Sedangkan, won Korea menguat 0,28%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah pada hari ini antara lain stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal III/2024 yang tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global dan arah pelonggaran kebijakan moneter.

Ibrahim menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah pun menunjukkan penguatan didukung konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, bauran kebijakan moneter, dan terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri.

Dari luar negeri, dia menyebut bahwa para pengusaha tengah menunggu respons Israel terhadap serangan rudal Iran pada 1 Oktober, yang mungkin mencakup serangan terhadap infrastruktur minyak Teheran, sehingga berpotensi mengganggu pasokan global.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.47 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.715 dan harga jual sebesar Rp15.735 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.540 dan Rp15.840 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.04 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.540 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.840 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.47 WIB masing-masing sebesar Rp15.714 dan Rp15.734 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.630 dan Rp15.830 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.06 WIB masing-masing sebesar Rp15.655 dan Rp15.685.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.450 dan harga jual senilai Rp15.800. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.47 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.02 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.450 dan Rp15.800.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.716 dan harga jual sebesar Rp15.736 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.585 dan jual sebesar Rp15.885. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.