Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 28 Oktober 2024

12:35 WIB

Rupiah Kian Melemah ke Posisi Rp15.738

Nilai tukar rupiah kian melemah pada perdagangan hari ini. Hingga pukul 12.00 WIB, rupiah melemah 91,5 poin atau 0,58% ke posisi Rp15.738 per dolar AS.

Dolar AS kompak bertenaga dihadapan mayoritas mata uang di Asia. Pada saat yang sama, yen Jepang melemah 0,9%, dolar Singapura 0,2%, baht Thailand -0,27%, yuan China -0,2%, dan dolar Hong Kong turun 0,01%.

Berdasarkan catatan Syailendra Capital, Senin (28/10/2024), rupiah mengalami pelemahan -1,12% dalam sepekan ke level Rp 15.635 per dolar AS di tengah ketidakpastian pasar. Pada saat yang sama, indeks dolar AS naik 0,59% sepekan terakhir ke level 104,0.

"Mendekatnya pemilihan presiden AS turut memperkuat dolar AS karena investor memposisikan diri menjelang pemungutan suara awal bulan depan," ungkapnya.