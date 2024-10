Siap-Siap Cum Dividen ASII dan MEDC Hari Ini (11/10), Jangan Ketinggalan!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (ASII) dan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menjadwalkan pembagian dividen interim dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Jumat (11/10/2024). Besaran dividen yang akan ditebar bernilai triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Sebelumnya, PT Astra International Tbk. (ASII) berencana membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai Rp3,96 triliun atau setara Rp98 per saham dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 11 Oktober 2024.

Corporate Secretary Astra International Gita Tiffany Boer dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, berdasarkan surat keputusan direksi dan surat persetujuan dewan komisaris perseroan tertanggal 1 Oktober 2024, ASII akan membagikan dividen interim senilai Rp3,96 triliun.

"Dengan ini kami dan untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan pembagian dividen interim 2024 senilai Rp3.967.388.2027.720 (Rp3,96 triliun) atau setara Rp98 per saham" tulis Gita, dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (4/10/2024).

Gita melanjutkan, cum dividen interim ASII di pasar reguler dan negosiasi adalah pada 11 Oktober 2024 dan ex dividen interim di pasar reguler dan negosiasi pada 14 Oktober 2024.

Lalu cum dividen interim di pasar tunai pada 15 Oktober 2024 dan ex dividen interim di pasar tunai pada 16 Oktober 2024. Recording date atau pemegang saham yang berhak atas dividen adalah pada 15 Oktober 2024.

"Pelaksanaan pembayaran dividen interim adalah pada 31 Oktober 2024," tambah GITA.

Mengacu laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih ASII turun 9,12% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp15,85 triliun pada semester I/2024, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,44 triliun.

Turunnya laba bersih ASII sejalan dengan pendapatan perseroan yang turun 1,49% menjadi Rp159,96 triliun, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp162,39 triliun.

Adapun, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) bakal membagikan dividen interim sebesar Rp15,75 per saham atau total US$25,89 juta dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 11 Oktober 2024.

Presiden Direktur MEDC Hilmi Panigoro mengatakan nominal dividen interim itu relatif lebih besar 5% dibandingkan dengan dividen interim yang dibagikan tahun lalu.

“Hal ini memperkuat keyakinan Medco Energi terhadap masa depan bisnis dan komitmen berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham,” kata Hilmi dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Hilmi mengatakan kinerja keuangan MEDC sampai paruh pertama tahun ini relatif tumbuh signifikan. Malahan, dia mengatakan, total imbal hasil pemegang saham perusahaan terbilang naik sejak 2022.

“Total imbal hasil pemegang saham kami sejak 2022 telah menggungguli tidak hanya rekan-rekan industri kami tetapi juga kelompok saham energi yang lebih luas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” kata Hilmi.

Adapun, bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi berdomisili di Indonesia, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di sisi lain, bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.

Jadwal tebaran dividen interim ASII dan MEDC :

PT Astra International Tbk. (ASII)

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 11 Oktober 2024

- Pasar Tunai: 15 Oktober 2024

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Oktober 2024

- Pasar Tunai: 16 Oktober 2024

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 15 Oktober 2024

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023: 31 Oktober 2024

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC)

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 11 Oktober 2024

- Pasar Tunai: 15 Oktober 2024

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Oktober 2024

- Pasar Tunai: 16 Oktober 2024

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 15 Oktober 2024

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023: 1 November 2024