Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi, Melonjak 1,85%

Harga emas di pasar spot melonjak 1,85% menjadi US$2,558 per troy ounce, sedangkan harga emas berjangka AS naik 1,79% menjadi US$2,557 per troy ounce.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas mengalami kenaikan dan mencapai rekor tertinggi yang didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Federal Reserve (The Fed) minggu depan setelah data AS mengisyaratkan perlambatan perekonomian.

Mengutip Reuters pada Jumat (13/9/2024), harga emas di pasar spot melonjak 1,85% menjadi US$2,558 per troy ounce. Sementara itu, harga emas berjangka AS naik 1,79% menjadi US$2,557 per troy ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian naik 2.000 menjadi 230.000 penyesuaian musiman.

Harga produsen AS meningkat sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Agustus di tengah tingginya biaya jasa, tetapi trennya tetap konsisten dengan meredanya inflasi.

“Kita sedang menuju lingkungan suku bunga yang lebih rendah sehingga emas menjadi jauh lebih menarik. Saya pikir The Fed berpotensi melakukan pemotongan yang lebih sering dibandingkan dengan besaran yang lebih besar,” kata Alex Ebkarian, Chief Operating Officer di Allegiance Gold.

Pasar saat ini memperkirakan peluang sebesar 73% untuk penurunan suku bunga AS sebesar 25 basis poin pada pertemuan The Fed pada 17-18 September dan peluang sebesar 27% untuk penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin, menurut alat CME FedWatch. Emas batangan cenderung menjadi investasi pilihan di tengah suku bunga yang lebih rendah.

“Pasar tenaga kerja terus melemah dan jika pasar tenaga kerja memburuk, perjalanan yang akan mereka lakukan dalam menurunkan suku bunga akan memakan waktu lama,” kata Phillip Streible, Chief Market Strategist di Blue Line Futures.

Pada perkembangan lain, paladium naik 4,1% menjadi US$1.050 per ounce, mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua bulan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Rabu bahwa Moskow harus mempertimbangkan untuk membatasi ekspor uranium, titanium, dan nikel sebagai pembalasan terhadap Barat.

"Paladium adalah pasar yang siap menghadapi reli short-covering. Putin tidak menyebutkan paladium. Namun, karena logam tersebut merupakan produk sampingan dari produksi nikel Rusia, pembatasan ekspor seperti itu dapat menurunkan produksi kedua logam tersebut dan memperdalam defisit saat ini. di pasar paladium,” kata Commodity Strategist di WisdomTree, Nitesh Shah.

Sementara itu, harga perak spot naik 3,7% pada $29,76 dan platinum naik 3% menjadi $979,62, mencapai level tertinggi dalam hampir dua bulan.