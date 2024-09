Investor Siap Cuan! Golden Energy (GEMS) Bayar Dividen US$150 Juta Pekan Depan (13/9)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) dijadwalkan membagi dividen kepada para investor sebesar US$150 juta atau setara Rp397,27 per saham pekan depan, Jumat (13/9/2024).

Dividen interim GEMS akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemegang saham pada subrekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 4 September 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dividen interim GEMS telah mengalami cum date pada 2 September 2024 atau pada hari Senin pekan lalu. Tanggal tersebut adalah tanggal cum date di pasar reguler dan negosiasi.

Selanjutnya, tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah pada 3 September 2024.

Sementara itu, cum dividen untuk pasar tunai adalah pada 4 September 2024, dengan tanggal ex dividen di pasar tunai pada 5 September 2024. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 4 September 2024. Tanggal pembayaran dividen akan dilakukan GEMS pada 13 September 2024.

Sebelumnya, Corporate Secretary GEMS Sudin SH mengatakan keputusan bagi dividen interim itu merujuk pada persetujuan direksi dan dewan komisaris pada Jumat (23/8/2024).

“Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim ke-2 tahun buku 2024 sejumlah US$150 juta,” kata Sudin lewat keterbukaan informasi, Jumat (23/8/2024).

Dividen interim ke-2 tahun buku 2024 setara dengan Rp397,27 per lembar. Nominal dividen itu menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) per tanggal 23 Agustus 2024 senilai Rp15.579 per dolar AS.

Pembagian dividen interim ini berdasar pada pencapaian kinerja keuangan perseroan per Semester I/2024. GEMS mencetak laba bersih senilai US$316,9 juta atau setara Rp5,19 triliun (kurs Jisdor 30 Juni 2024 Rp16.394 per dolar AS) sepanjang paruh pertama 2024.

Berdasarkan laporan keuangannya, GEMS mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$1,36 miliar pada semester I/2024. Pendapatan usaha ini turun 5,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$1,44 miliar.

Pendapatan usaha GEMS ini dikontribusikan dari penjualan luar negeri sebesar US$917,3 juta dan penjualan dalam negeri sebesar US$449,8 juta.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, GEMS menjual batu bara ke pihak berelasi sebesar US$114,9 juta dan pihak ketiga sebesar US$1,25 miliar.

