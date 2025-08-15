Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Axiata Dikabarkan Jual Saham LINK, Manajemen Link Net Buka Suara

PT Link Net Tbk. (LINK) buka suara terkait dengan rencana Axiata melakukan penjualan saham perseroan.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 12:06
Share
Logo Link Net Tbk. (LINK)./linknet.co.id
Logo Link Net Tbk. (LINK)./linknet.co.id

Bisnis.com, JAKARTA — PT link netTbk. (LINK) menyatakan belum menerima informasi dari pemegang saham pengendali yakni Axiata terkait rencana penjualan saham perseroan sebagaimana rumor yang beredar saat ini.

Corporate Secretary Link Net Rininta Agustina Widya Pratika menuturkan bahwa perseroan mengetahui adanya pertimbangan awal dari pemegang saham pengendali untuk mengakses calon investor strategis. Namun, hingga kini belum ada informasi lanjutan yang disampaikan kepada manajemen. 

“Perseroan belum menerima informasi lain dari pemegang saham pengendali mengenai hal tersebut maupun perkembangannya,” ujar Rininta dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (15/8/2025). 

Dalam pemberitaan sebelumnya, emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) dikabarkan berada dalam tahap negosiasi untuk membeli saham LINK dari Axiata Group. 

Sementara itu, dalam perkembangan lain, WIFI dan I Squared Capital disebut menjadi dua pihak terdepan untuk mengakuisisi LINK. Rumor juga menyebut ada Salim dan Sinar Mas Group yang tertarik pada transaksi itu. 

Baca Juga : Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

“Dalam hal terdapat hal signifikan atau material, perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material kepada otoritas terkait dan masyarakat sesegera mungkin,” ucap Rininta. 

Head of External Communication PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Henry Wijayanto mengungkapkan hal serupa. Dia menuturkan pihaknya belum memiliki informasi resmi terkait pelepasan saham LINK. 

“Jika di kemudian hari terdapat perkembangan material, kami akan menyampaikan informasi tersebut secara transparan melalui keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Henry.  

Sebagaimana diketahui, Axiata Group bersama EXCL mengakuisisi LINK dari Grup Lippo pada 2022. Kala itu, Axiata dan EXCL mengambil 66,03% saham LINK dengan harga Rp4.800 per saham atau sekitar Rp8,72 triliun.  

Saat ini, saham LINK dimiliki oleh Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. sebanyak 2,15 miliar saham atau 75,42%. Lalu, sebanyak 550,3 juta saham LINK dimiliki oleh EXCL atau setara 3,9%, sementara kepemilikan masyarakat mencapai 41,97 juta saham atau setara dengan 1,46%. 

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo
Premium
1 jam yang lalu

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
3 jam yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

Hilal Internet Murah Emiten Hashim Djojohadikusumo (WIFI), Gandeng NTT East dan Right Issue

Hilal Internet Murah Emiten Hashim Djojohadikusumo (WIFI), Gandeng NTT East dan Right Issue

Rugi Link Net (LINK) Membengkak Jadi Rp1,18 Triliun pada 2024

Rugi Link Net (LINK) Membengkak Jadi Rp1,18 Triliun pada 2024

Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

Terungkap, Surge (WIFI) Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz Lewat Perusahaan Ini

Tak Ada Nama Perusahaan Hashim (WIFI) pada Daftar Peserta e-Auction 1,4 GHz

Tak Ada Nama Perusahaan Hashim (WIFI) pada Daftar Peserta e-Auction 1,4 GHz

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Pandangan JP Morgan Soal Efisiensi dan Ekspansi Telkom (TLKM) yang Belum Cukup Dongkrak Saham

Pandangan JP Morgan Soal Efisiensi dan Ekspansi Telkom (TLKM) yang Belum Cukup Dongkrak Saham

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya
Emas
6 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Petrosea (PTRO) & Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 100% Grup Hafar
Korporasi
14 menit yang lalu

Petrosea (PTRO) & Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 100% Grup Hafar

Menakar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2% pada 2026 ke Sektor Konsumer
Bursa & Saham
23 menit yang lalu

Menakar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2% pada 2026 ke Sektor Konsumer

Saham Elnusa ELSA Sentuh Level Tertinggi dalam 8 Tahun Rp550 per Saham
Korporasi
28 menit yang lalu

Saham Elnusa ELSA Sentuh Level Tertinggi dalam 8 Tahun Rp550 per Saham

Rem Reli IHSG Sesi I Melemah Tipis Tertekan Big Caps BREN TLKM & BBCA
Bursa & Saham
42 menit yang lalu

Rem Reli IHSG Sesi I Melemah Tipis Tertekan Big Caps BREN TLKM & BBCA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

15 Agustus 2025

Foto

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Dalam Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

4

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025