Pilah-pilih Emiten Potensial Guyur Dividen Interim 2024, Ada BBCA hingga ITMG

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan tercatat mulai membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024. Analis memperkirakan jumlah dividen interim untuk tahun buku 2024 dapat mengalami penurunan.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas memperkirakan pembagian dividen interim tahun ini dapat mengalami penurunan. Hal tersebut karena terjadinya penurunan harga komoditas dibandingkan tahun 2023.

"Perkiraan untuk pembagian dividen interim tahun ini akan turun seiring penurunan harga komoditas dibandingkan sebelumnya," kata Sukarno, Rabu (21/8/2024).

Dia menjelaskan penurunan ini terjadi karena secara mayoritas, emiten-emiten yang rutin membagikan dividen interim berada di sektor energi dan perbankan.

Dengan sentimen tersebut, Sukarno menuturkan pelaku pasar dapat mencermati emiten-emiten blue chip di sektor perbankan dan energi dalam hal pembagian dividen interim ini.

Beberapa emiten yang menjadi top picks Kiwoom Sekuritas di sektor perbankan adalah BBRI, BMRI, serta BBCA. Sementara itu, emiten di sektor energi yang dapat dicermati pelaku pasar adalah MEDC, ADRO, dan ITMG.

Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati musim pembagian dividen interim akan memberikan dukungan bagi laju IHSG ke depannya.

Sinarmas Sekuritas memperkirakan beberapa saham, baik saham big caps maupun saham lapis kedua berpeluang untuk membagikan dividen interim. Saham-saham tersebut seperti BBCA, BBRI, AMAR, TUGU, ITMG, UNTR, ADRO, TEBE, dan DOID.

Lalu SMDR, NELY, PPGL, PSSI, DMAS, RELF, BSBK, MEDC, AKRA SIDO, dan SCPI. Saham lain yang juga berpeluang membagikan dividen interim menurut Sinarmas Sekuritas adalah SMSM, ASII, ASGR, MLPT, MARK, TOWR, NICL, dan UNVR.

Sebelumnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memastikan akan membagikan dividen interim pada Desember 2024 kepada pemegang saham.

Sebagaimana diketahui, bank milik Grup Djarum ini memang tidak pernah absen membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya sejak 2004. Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim memproyeksikan dividen interim hingga final dividen akan lebih baik lagi.

“Laba kan baik, pertumbuhan laba kan baik 11% ya kemarin [semester I/2024], jadi mudah-mudahan interim dividen, nanti final dividen RUPS tahun depan lebih baik lagi,” ujarnya, Kamis (15/8/2024).

Hingga pekan ketiga Agustus 2024, sejumlah emiten tercatat telah membagikan dividen interim. Emiten-emiten tersebut seperti PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) yang membagikan dividen interim senilai Rp2 per saham.

Selanjutnya yaitu PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) yang menebar dividen interim Rp35 per saham, PT Dana Brata Luhur Tbk. (TEBE) sebesar Rp15 per saham, hingga PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) dengan dividen interim sebesar Rp28 per saham.

