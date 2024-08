Pilah-pilih Saham Lapis Dua Mercy Harga Bajaj, Ada PGAS Lo Kheng Hong hingga BSDE

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Gerak saham-saham emiten lapis kedua atau yang tergabung dalam indeks small medium cap (SMC) Liquid, masih mencatatkan kinerja underperform -3,17% sejak awal tahun. Meski demikian, terdapat beberapa saham dalam indeks ini yang memiliki valuasi murah kualitas Mercy harga Bajaj seperti PGAS koleksi Lo Kheng Hong, INKp hingga BSDE.

IDX SMC Liquid yang beranggotakan 51 emiten masih berada pada zona negatif 3,17% secara year to date (YTD), per Senin (19/8/2024).

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas melihat secara prospek, indeks SMC Liquid ini masih terlihat menarik karena saham-saham di dalamnya mayoritas memiliki fundamental yang bagus.

"Secara valuasi, mayoritas saham dalam indeks ini masih undervalued, dilihat dari PBV yang di bawah 1,5 kali sekitar 67% dari seluruh saham di dalamnya," ujar Sukarno, Senin (19/8/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, dari total 51 emiten dalam IDX SMC Liquid, terdapat 12 emiten yang mencatatkan price to earning ratio (PER) di bawah 10 kali dan Price Book Value (PBV) di bawah satu kali.

Sebagaimana diketahui, nilai price earning ration (PER) di bawah 10 kali dan PBV di bawah 10 kali biasa dijadikan acuan untuk menilai sebuah saham memiliki valuasi yang murah atau terdiskon.

Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) misalnya, saat ini memiliki harga saham Rp1.635 per saham. Meski sudah menyentuh ribuan rupiah, akan tetapi secara valuasi saham PGAS masih tercatat cukup murah apabila dibandingkan dengan emiten sejenis di sektor yang sama.

Berdasarkan data Bloomberg, PGAS memiliki PBV sebesar 0,90 kali, dengan PER sebesar 8,10 kali. Sebagai catatan, Lo Kheng Hong masuk 10 besar daftar pemegang saham PGAS. Jumlah yang dipegang sebanyak 149.978.100 (149,97 juta) atau setara dengan 0,62% sampai dengan akhir April 2024.

Selain PGAS, saham lain yang juga memiliki valuasi murah adalah saham emiten Grup Sinarmas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP). Saham INKP yang ditutup pada harga Rp8.550 per saham memiliki PBV sebesar 0,48 kali, dengan PER sebesar 7,06 kali per hari ini, Senin (19/8/2024).

Setelah INKP, saham selanjutnya yang juga memiliki valuasi murah adalah saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE). Saham BSDE hingga saat ini memiliki PER sebesar 9,92 kali, dengan PBV sebesar 0,65 kali.

Saham-saham lain yang juga memiliki valuasi murah seperti BBTN dengan PBV 0,59 kali, dan PER 5,19 kali. Lalu saham GGRM dengan PBV 0,47 kali, dengan PER 9,82 kali, dan saham BNGA dengan PBV 0,92 kali dan PER sebesar 6,84 kali.

Berikut adalah daftar saham-saham SMC Liquid beserta valuasinya per 19 Agustus 2024:

Ticker Price P/B P/E PGAS 1635 0,90 8,10 TOWR 800 2,31 12,08 INKP 8550 0,48 7,06 MIKA 3000 7,04 39,36 SMGR 4130 0,64 15,40 HEAL 1295 4,51 32,70 ANTM 1470 1,21 12,90 JSMR 5425 1,30 4,90 MAPI 1420 2,19 13,57 CTRA 1290 1,16 11,36 INTP 7275 1,17 14,63 PTBA 2710 1,60 5,78 ITMG 26475 1,08 6,04 ARTO 2730 4,46 457,95 AKRA 1505 2,62 10,79 EXCL 2240 1,10 17,99 CMRY 5175 6,78 28,73 MEDC 1305 1,07 4,46 INCO 3810 0,96 17,42 BSDE 1190 0,65 9,92 JPFA 1590 1,27 8,00 ESSA 805 2,25 17,28 BBTN 1315 0,59 5,19 MAPA 790 3,70 17,34 BFIN 990 1,52 9,95 PWON 456 1,12 11,80 BUKA 119 0,50 -- SILO 2750 4,46 34,66 SMRA 645 1,03 11,29 GGRM 16200 0,47 9,82 AVIA 480 3,08 18,02 ACES 720 2,08 14,91 SIDO 710 6,10 19,03 TBIG 1900 3,81 26,77 SSIA 1095 0,94 14,83 BNGA 1815 0,92 6,84 HRUM 1315 1,23 30,02 ERAA 428 0,89 7,62 BTPS 1255 1,10 10,97 MNCN 316 0,20 3,82 TAPG 675 1,33 6,35 DSNG 755 0,89 8,21 LSIP 880 0,51 5,04 SRTG 1805 0,52 15,24 SCMA 128 1,09 13,77 MIDI 420 3,61 25,49 AUTO 2200 0,77 5,16 BBYB 262 0,84 -- PTPP 444 0,23 5,20 ASSA 755 1,40 17,02 ADHI 296 0,29 11,55

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.