Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 16 Agustus 2024

09:07 WIB

Rupiah Meluncur di Zona Merah

Nilai tukar rupiah dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini, Jumat (16/8/2024). Pergerakan itu terjadi di tengah gelaran Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan di DPR/MPR pada hari ini.

Merujuk data Bloomberg, rupiah dibuka di level Rp15.689 per dolar AS. Adapun, pada penutupan Kamis (15/8/2024), rupiah melemah 0,16% atau 24,5 poin ke posisi Rp15.699,5 per dolar AS.

Hingga pukul 09.05 WIB, rupiah tercatat melemah 0,35% ke posisi Rp15.744 per dolar AS. Nilai tukar garuda bergerak di rentang Rp15.689-Rp16.764 per dolar AS.