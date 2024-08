BNP Paribas-HSBC Indonesia Rilis Reksa Dana Baru, Fokus Investasi Syariah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Produk reksa dana baru, yaitu BNP Paribas DJIM Global Technology TITANS 50 Syariah USD (BNPP Global Tech Titans) resmi diluncurkan pada Selasa (13/8/2024).

Reksa dana baru tersebut merupakan kolaborasi antara PT Bank HSBC Indonesia bersama PT BNP Paribas Asset Management.

BNPP Global Tech Titans memiliki fokus investasi pada perusahaan raksasa teknologi di dunia, dengan tetap memegang prinsip investasi syariah.

Wealth and Personal Banking Director, HSBC Indonesia, Lanny Hendra mengatakan produk yang diluncurkan ini akan menjadi pilihan bagi nasabah di sektor teknologi global, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligent/Al) dan otomasi, dengan tetap berpegang pada prinsip investasi syariah.

Dia mengatakan tentu memiliki target, dan mengharapkan reksa dana baru ini bisa terus bertumbuh dengan persentase yang besar.

"Saya pikir untuk sales kita cukup kencang lah ya, kalau produk baru, tema baru kan at least 20-30% contribution should come from this product," katanya, saat ditanyai awak media, saat peluncuran reksa dana baru tersebut di World Trade Center 3, Jakarta, pada Selasa (13/8/2024).

Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management, Maya Kamdani mengatakan reksa dana baru tersebut akan menjadi solusi investasi jangka panjang yang mampu melengkapi kebutuhan nasabah.

"Kami menawarkan tema teknologi global melalui reksa dana indeks untuk memberikan transparansi dan mudah dipantau oleh investor, serta penyertaan konstituen yang representatif di tengah dinamika sektor teknologi," ucapnya.

Sementara, Lanny menambahkan bahwa nasabah HSBC Premier dapat membeli reksa dana BNPP Global Tech Titans ini dengan minimum penempatan dana sebesar US$10.000.

"Dapat diperoleh di seluruh cabang HSBC Indonesia dengan bantuan Relationship Manager. Saluran lainnya adalah melalui aplikasi HSBC Indonesia Mobile Banking yang kini telah dilengkapi dengan fitur pembukaan rekening investasi secara online," ujarnya.

Untuk diketahui, BNPP Global Tech Titans merupakan reksa dana indeks saham yang menawarkan investor akses ke 50 perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Reksa dana ini mereplikasi kinerja indeks Dow Jones Islamic Market Global Technology Titan 50, yang bertujuan untuk menangkap eksposur ke sektor teknologi global yang sedang berkembang pesat, sehingga dapat membantu investor untuk diversifikasi portofolio investasi mereka.