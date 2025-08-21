Bisnis Indonesia Premium
Eastspring Indonesia Luncurkan Reksa Dana Syariah Multi Asset Fund

Eastspring Indonesia meluncurkan Reksa Dana Syariah Mixed Asset Fund, menawarkan investasi campuran berbasis syariah dengan Bareksa sebagai mitra distribusi.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 14:42
Eastspring Investments Indonesia meluncurkan Eastspring Syariah Mixed Asset Fund pada Rabu (20/8/2025)./Istimewa
Eastspring Investments Indonesia meluncurkan Eastspring Syariah Mixed Asset Fund pada Rabu (20/8/2025)./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – PT Eastspring Investments Indonesia meluncurkan produk investasi teranyar yaitu Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Mixed
Asset Fund atau Eastspring Syariah Mixed Asset Fund.

Produk reksa dana ini diracik untuk menjadi solusi bagi investor yang ingin mencari portofolio campuran yang sesuai dengan prinsip syariah. Eastspring Indonesia menggandeng Bareksa sebagai mitra distribusi untuk produk reksa dana terbaru ini.

Adapun, Eastspring Syariah Mixed Asset Fund ini dapat dibeli dengan NAB sebesar Rp1.000,  dengan Bareksa sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang pertama kali menawarkan.

Eastspring Syariah Mixed Asset Fund merupakan reksa dana campuran berdenominasi rupiah dan berinvestasi ke kombinasi sukuk, saham syariah, pasar uang syariah, serta reksa dana syariah luar negeri.

Presiden Direktur Eastspring Indonesia Sulystari mengatakan reksa dana Eastspring Syariah Mixed Asset Fund memiliki keunggulan pada dominasi penempatan di sukuk korporasi, sehingga cocok bagi investor yang ingin mendapatkan kinerja yang lebih stabil.

"Namun demikian, dengan kombinasi kelas aset lainnya seperti saham syariah dan pasar uang syariah, diharapkan dapat memberikan nilai tambah," kata Sulystari, Rabu (21/8/2025).

Dengan kehadiran produk reksa dana ini, lanjut Sulystari, juga diharapkan dapat memperkuat literasi dan partisipasi investasi syariah Tanah Air. Investor dapat meraih tujuan finansial sambil turut mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan syariah dengan produk yang fleksibel dan berbasis etika ini. 

Co-Founder/CEO Bareksa Karaniya Dharmasaputra menambahkan bahwa reksa dana ini memiliki stabilitas karena risiko gagal bayar obligasi rendah.

"Berbeda dengan kebanyakan reksa dana campuran yang beredar di pasar, Eastspring Syariah Mixed Asset menerapkan strategi aktif timing di saham syariah, sukuk negara syariah dan juga berinvestasi reksa dana syariah luar negeri," kata Karaniya.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Bareksa memberikan promo cashback dalam bentuk Unit Penyertaan hingga Rp100.000 per nasabah. Produk ini tersedia di aplikasi Bareksa - Super App Investasi, dengan minimum pembelian mulai dari Rp100.000.

Adapun, peluncuran reksa dana syariah ini mengambil peluang ketika masyarakat berminat tinggi masuk ke investasi syariah. Berdasarkan data Infovesta, jumlah Unit Penyertaan reksa dana syariah mencapai 43,69 miliar unit per Juli 2025 atau naik 24,96% secara tahunan (yoy) dan naik 22,26% sejak awal tahun (ytd).

Sementara itu, pertumbuhan unit penyertaan reksa dana syariah lebih tinggi dibandingkan industri reksa dana nasional yang hanya 7,21% di periode yang sama.

Selanjutnya, dana kelolaan reksa dana syariah tercatat Rp60,78 triliun pada akhir Juli 2025, berkontribusi sebesar 11,6% terhadap total dana kelolaan reksa dana yang senilai Rp535,44 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

