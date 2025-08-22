Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trimegah AM Cetak AUM Rp45 Triliun, Kinerja RD Saham Outperform LQ45

Trimegah AM mencetak AUM Rp45 triliun, dengan reksa dana saham unggul 6,03% dan 9,32% ytd, melampaui LQ45 yang flat. Fokus pada saham dengan katalis spesifik.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 05:52
Share
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Produk reksa dana saham besutan PT Trimegah Asset Management Asset Management mampu memberikan return lebih tinggi dibandingkan indeks LQ45 secara year-to-date. Perseroan menyebut eksposur terhadap saham perbankan menjadi penopang.

Direktur Utama Trimegah Asset Management Antony Dirga menjelaskan produk unggulan reksa dana saham yang dimiliki perseroan yaitu Trim Kapital Plus mencetak kinerja naik 6,03% ytd dan Trimegah Equity Focus 2 naik 9,32% ytd per 20 Agustus.

"Keduanya jauh unggul dari LQ45 yang masih flat di 0,04% ytd," kata Antony kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

Antony menjelaskan kinerja yang solid tersebut didorong oleh alokasi portofolio yang cenderung rendah pada saham-saham perbankan, ketika sektor ini menunjukkan performa yang kurang bagus pada paruh pertama 2025.

"Portofolio kami juga tertolong dengan memfokuskan pada saham-saham yang memiliki story atau katalis yang spesifik," ujarnya.

Baca Juga : Kinerja Reksa Dana Saham Tersengat Rebound IHSG Semester II/2025

Antony menjabarkan strategi Trimegah AM dalam pemilihan saham adalah fokus pada valuasi, historis pertumbuhan, serta katalis yang spesifik.

Meskipun perusahaan selalu mengedukasi agar investasi reksa dana saham lebih baik dilakukan untuk jangka panjang, Trimegah AM tetap menjaga likuiditas portfolio untuk memastikan nasabah dapat mencairkan dana jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

"Saat ini, saham-saham perbankan sudah mulai menarik secara valuasi, tapi memang butuh katalis supaya sektor ini bisa kembali berkinerja baik," pungkasnya.

Hingga 31 Juli 2025, NAB untuk produk TRIM Kapital Plus tercatat sebesar Rp4,44 triliun. Berdasarkan fact fund, portofolio reksa dana saham tersebut didominasi oleh saham BBCA dengan porsi 9,48%, deposit Allo Bank Indonesia 8,99%, BBRI 8,58%, BMRI 7,74%, MDKA 6,43%, BBNI 4,6%, TLKM 3,42%, deposito BPD Sumsel Babel Syariah 3,0%, ERAA 2,66%, deposito Bank Victoria 2,40%.

Adapun, hingga akhir Juli 2025, nilai asset under management (AUM) yang dikelola perusahaan mencapai sekitar Rp45 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi NAB reksa dana saham mencakup 10% dari total AUM.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Surprise BI Rate Cut Casts Margin Pressure on Big Banks
Premium
1 jam yang lalu

Surprise BI Rate Cut Casts Margin Pressure on Big Banks

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
8 jam yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Racikan Portofolio Reksa Dana Saham Trimegah AM yang Cetak Return Lampaui LQ45

Racikan Portofolio Reksa Dana Saham Trimegah AM yang Cetak Return Lampaui LQ45

Eastspring Indonesia Luncurkan Reksa Dana Syariah Multi Asset Fund

Eastspring Indonesia Luncurkan Reksa Dana Syariah Multi Asset Fund

Ini Sektor Saham Koleksi Batavia AM saat IHSG Meroket

Ini Sektor Saham Koleksi Batavia AM saat IHSG Meroket

Kinerja Reksa Dana Saham Tersengat Rebound IHSG Semester II/2025

Kinerja Reksa Dana Saham Tersengat Rebound IHSG Semester II/2025

Ikuti Aturan OJK, Manajer Investasi Antre Lakukan Pemeringkatan

Ikuti Aturan OJK, Manajer Investasi Antre Lakukan Pemeringkatan

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

Eastspring Bersiap Jalankan Aturan Baru OJK soal Rating Reksa Dana & MI

Eastspring Bersiap Jalankan Aturan Baru OJK soal Rating Reksa Dana & MI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Emiten Rumah Sakit SILO, HEAL Cs Siap Tadah Berkah Kenaikan Iuran BPJS 2026
Korporasi
7 menit yang lalu

Emiten Rumah Sakit SILO, HEAL Cs Siap Tadah Berkah Kenaikan Iuran BPJS 2026

Trimegah AM Cetak AUM Rp45 Triliun, Kinerja RD Saham Outperform LQ45
Obligasi & Reksadana
15 menit yang lalu

Trimegah AM Cetak AUM Rp45 Triliun, Kinerja RD Saham Outperform LQ45

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025
Emas
1 jam yang lalu

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

Pacu Ekspansi BSD City Lewat Obligasi, Intip Struktur Utang BSDE
Korporasi
9 jam yang lalu

Pacu Ekspansi BSD City Lewat Obligasi, Intip Struktur Utang BSDE

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen
Komoditas
9 jam yang lalu

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

5

BEI Suspensi Saham Sawit Peter Sondakh (BWPT) Usai Melejit 167%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025

5

BEI Suspensi Saham Sawit Peter Sondakh (BWPT) Usai Melejit 167%