Saham GJTL, SMDR, hingga TOWR Bergerak Volatil saat Cum Dividen Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham bergerak volatil saat cum date dividen hari ini Kamis (4/7/2024), seperti PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) milik Lo Kheng Hong, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) milik Djarum, serta PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR).

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.30 WIB, saham GJTL yang akan membagikan dividen sebesar Rp50 per saham parkir di posisi Rp1.195 per saham atau terkoreksi 0,42%.

Sepanjang perdagangan saham GJTL bergerak di rentang Rp1.190 hingga Rp1.210 per saham setelah sebelumnya dibuka di posisi Rp1.195 per saham. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp4,16 triliun.

Senada, TOWR milik Grup Djarum juga bergerak volatil di renang Rp740 - Rp755 per saham pada pagi ini setelah sebelumnya dibuka di level Rp745 per saham. Emiten yang akan membagikan dividen sebesar Rp18,1 per saham ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp38,26 triliun.

Selanjutnya saham SMDR dengan dividen sebesar Rp12 per saham bergerak turun ke Rp358 per saham atau melemah 1,10%. Sepanjang perdagangan, SMDR sempat naik ke level Rp380 per saham. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp5,86 triliun.

Kemudian saham PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) terkoreksi 0,74% ke level 675 per saham. Sepanjang perdagangan saham ASSA berada di rentang Rp670 hingga Rp685 per saham dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2,49 triliun.

Di sisi lain, saham milik Aguan PT Pantai Indah Kapuk Tbk. (PANI) bergerak volatil cenderung menguat pagi ini. PANI parkir di level Rp4.900 per saham setelah pagi tadi di buka di level Rp4.910 per saham. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp76,57 triliun.

Saham-saham cum date yang bergerak naik pagi ini yaitu PT Perma Plasindo Tbk. (BINO) naik 1,46% ke Rp139 per saham, PT Dana Barata Luhur Tbk. (TEBE) naik 1,41% ke level Rp720 per saham serta PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA) yang naik 0,79% ke posisi Rp1.910 per saham.

Sementara saham stagnan adalah PT King Tire Indonesia Tbk. (TYRE), PT Saraswanti Indoland Development Tbk. (SWID), PT Sari Kreasi Boga Tbk. (RAFI), PT Ulima Nitra Tbk. (UNIQ).

Di sisi lain yang volatil cenderung melemah adalah PT Woori Finance Indonesia Tbk. (BPFI) turun 3,56% ke Rp324 per saham, PT Data Sinergitama Jaya Tbk. (ELIT) ke level Rp109 per saham serta PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. (RELI) yang turun 0,40% ke level Rp496 per saham.

Berikut Jadwal Cum Dividen 16 Emiten Hari Ini, Kamis 4 Juli 2024:

PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) Rp20 per Saham. PT Dana Brata Luhur Tbk. (TEBE) Rp15 per Saham. PT Data Sinergitama Jaya Tbk. (ELIT) Rp5 per Saham. PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) Rp50 per Saham. PT King Tire Indonesia Tbk. (TYRE) Rp2 per Saham. PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) Rp3 per Saham. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) Rp2 per Saham. PT Perma Plasindo Tbk. [BINO] Rp0,61 per Saham. PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. (RELI) Rp20,04 per saham. PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) Rp12 per Saham. PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) Rp18,1 per Saham. PT Saraswanti Indoland Development Tbk. (SWID) Rp1,09 per Saham. PT Sari Kreasi Boga Tbk. (RAFI) Rp0,32 per Saham. PT Ulima Nitra Tbk. (UNIQ) Rp3,98 per Saham. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA) Rp100 per Saham. PT Woori Finance Indonesia Tbk. (BPFI) Rp9,72 per Saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.