Siap-Siap Cek Rekening, POWR, SMAR hingga GEMS Bayar Dividen Triliunan Hari ini

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 4 emiten dijadwalkan akan mencairkan dividen bernilai triliunan rupiah kepada para investor pada hari ini, Selasa (25/6/2024).

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), ke-4 emiten yang membayar dividen hari ini di antaranya, PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR), PT Mandom Indonesia Tbk. (TCID), PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. (SMAR) dan PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS).

POWR berencana membagikan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar US$43,12 juta atau setara Rp694,14 miliar dengan cum dividen pada 6 Juni lalu.

Pembayaran dividen POWR ini sesuai dengan keputusan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 29 Mei 2024.

“Total nilai dividen US$43,12 juta dengan dividen per saham Rp43,91,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi publik, beberapa waktu lalu.

Adapun yang mendasari pembagian dividen adalah laporan keuangan per 31 Desember 2023 di mana laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk POWR yaitu US$76,97 juta.

Sebelumnya, POWR juga telah membagikan dividen interim senilai US$30 juta pada 22 Desember 2023. Sehingga total dividen yang dibagikan POWR mencapai US$73,12 juta, dengan kata lain total dividen tersebut setara dengan 95% dari laba bersih perseroan.

Sementara itu, SMAR akan melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp273 miliar kepada pemegang sahamnya sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar, Rabu (5/6/2024).

Wakil Direktur Utama sekaligus Corporate Secretary SMAR Jimmy Pramono menuturkan pemegang saham SMAR menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp95 per saham atau sejumlah Rp273 miliar ke pemegang sahamnya. Jumlah dividen ini setara dengan 30% dari laba bersih SMAR di tahun 2023.

"Kami bersyukur SMAR mencatatkan kinerja yang baik di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi. Menghadapi situasi yang dinamis ini, perseroan tetap fleksibel dan mempertahankan fokus dalam mengoptimalkan nilai di sepanjang rantai bisnis," kata Jimmy dalam keterangan resminya, Rabu (5/6/2024).

Sebagaimana diketahui, SMAR mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp66,53 triliun di tahun 2023. Penjualan bersih ini turun 11% dari tahun 2022 yang sebesar Rp75,04 triliun.

Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk SMAR turun hingga 83% di tahun 2023. Laba bersih ini turun menjadi Rp918 miliar, dari sebelumnya Rp5,5 triliun di tahun 2022.

Adapun, GEMS emiten batubara dari grup konglomerasi Sinar Mas ini akan membagi dividen interim sebesar US$150 juta atau setara US$0,0255 per lembar saham.

"Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan dividen Interim Perseroan tahun buku 2024 sejumlah USD 150.000.000 atau sama dengan USD 0,0255 per lembar saham," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (3/5/2024).

Merujuk kepada persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Mei 2024, pembayaran dividen interim Tahun Buku 2024 sebesar US$ 0,0255 atau Rp 410,42 per saham dimana Perseroan menggunakan kurs tengah Bl per tanggal 29 Mei 2024 senilai Rp16.095 per dolar AS.

Sebagai informasi, Dalam laporan keuangannya, GEMS mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$2,90 miliar sepanjang tahun 2023, atau setara Rp46,2 triliun (kurs Jisdor BI Rp15.934 per dolar AS). Pendapatan ini turun tipis 0,62% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar US$2,91 miliar.

Pendapatan GEMS didorong oleh penjualan luar negeri sebesar 67% atau US$2,03 miliar, dan penjualan dalam negeri sebesar 33% atau US$871 juta. Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, penjualan ini ditujukan ke pihak ketiga sebesar US$2,66 miliar, dan pihak berelasi sebesar US$239 juta.

GEMS pun mencatatkan penurunan laba bersih 23,81% sepanjang tahun 2023. Laba bersih GEMS pada 2023 adalah sebesar US$518,3 juta atau setara Rp8,2 triliun, dari tahun 2022 yang sebesar US$680,3 juta.

