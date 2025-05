12 Emiten Cum Dividen Pekan Depan, Ada BRIS, INCO hingga CITA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten di pasar modal, seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), hingga PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA) menjadwalkan cum dividen pada pekan depan, pada 26-28 Mei 2025.

Tanggal cum dividen merupakan batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen. Untuk berhak memperoleh dividen, investor perlu membeli saham tersebut paling lambat pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebanyak 12 emiten menetapkan jadwal cum dividen tahun buku 2024 pada pekan depan.

Adapun pada Senin (26/5/2025), terdapat 9 emiten yang menjadwalkan cum dividen, di antaranya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bayu Buana Tbk. (BAYU), PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA), dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK).

Lalu, ada PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI), PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN), PT Pulau Subur Tbk. (PTPS), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), dan PT Estetika Tata Tiara Tbk. (BEEF).

BRIS akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1,05 triliun dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2024 atau setara Rp22,78 per saham.

Sementara itu, CITA akan membagikan dividen Rp1,29 triliun, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp328 per saham. Lalu, BAYU akan membagikan dividen Rp35,32 miliar, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp100 per saham.

MARK akan membagikan dividen sebesar Rp266 miliar, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp70 per saham.

Lalu, MLBI akan membagikan dividen sebesar Rp1,14 triliun, dan nantinya pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp542 per saham.

Selanjutnya, INCO akan membagikan dividen final sebesar US$34,65 juta dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen US$0,00329 per saham.

Lebih lanjut pada keesokan harinya, Selasa (27/5/2025), giliran cum dividen untuk PT Buana Finance Tbk. (BBLD), dan PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR).

BBLD akan membagikan dividen sebesar Rp19,74 miliar dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp12 per saham.

Sementara itu, POWR akan membagikan dividen final sebesar US$43,93 juta, dan apabila diubah ke rupiah nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp46 per saham.

Kemudian, pada keesokan harinya, Rabu (28/5/2025), giliran cum dividen untuk PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI).

Adapun PSSI akan membagikan dividen sebesar Rp41,9 miliar, dan nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen Rp8 per saham.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.