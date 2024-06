Wall Street Memanas, Kapitalisasi Pasar Saham Nvidia Paling Tinggi

Wall Street menguat untuk sesi kedua berturut-turut pada Selasa (19/6/2024), berkat imbal hasil Treasury AS yang turun. Nvidia jadi saham terpanas tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Wall Street menguat untuk sesi kedua berturut-turut pada Selasa (19/6/2024), berkat imbal hasil Treasury AS yang turun setelah laporan belanja konsumen melemah dari perkiraan. Adapun Nvidia jadi saham terpanas tahun ini.

Di Wall Street, saham-saham AS ditutup lebih tinggi dengan S&P 500 dan Nasdaq ditutup pada level rekor karena Nvidia (NVDA.O), menjadi perusahaan paling berharga di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 56,76 poin, atau 0,15%, menjadi 38.834,86, S&P 500 (.SPX), naik 13,80 poin, atau 0,25%, menjadi 5.487,03 dan Nasdaq Composite (.IXIC), naik 5,21 poin atau 0,03% menjadi 17.862,23.

Indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS), naik 3,73 poin, atau 0,47%, menjadi 804,10, tidak jauh dari rekor intraday 804,52 yang dicapai pada 12 Juni.

Penjualan ritel naik 0,1% bulan lalu setelah direvisi turun 0,2% pada April, kata Departemen Perdagangan AS. Hasil tersebut berada di bawah ekspektasi para ekonom yang disurvei oleh Reuters yang memperkirakan kenaikan sebesar 0,3%, dan mengindikasikan aktivitas ekonomi melambat karena kenaikan suku bunga mempengaruhi pola belanja konsumen.

“Data yang lebih lemah dari perkiraan memberi tahu saya bahwa konsumen masih mengalami masa sulit dan perekonomian masih bergerak maju, namun dengan laju yang lebih lambat,” kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth Management di Fairfield, Connecticut dikutip dari Reuters, Selasa (19/6/2024).

“The Fed harus mulai berpikir untuk menurunkan suku bunga, mungkin lebih cepat dari akhir tahun ini.”

Ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve dapat menurunkan suku bunga pada pertemuan September semakin tinggi, memperkirakan peluang sebesar 67,7% untuk penurunan suku bunga setidaknya 25 basis poin, naik dari 61,5% pada hari Senin.

Data lain menunjukkan inventaris bisnis AS pulih pada bulan April, meningkat sebesar 0,3% setelah turun 0,1% pada bulan Maret.

Presiden Federal Reserve Bank New York John Williams mengatakan suku bunga akan turun secara bertahap seiring berjalannya waktu, namun menolak mengatakan kapan bank sentral AS dapat memulai pelonggaran kebijakan moneternya, sementara Presiden Fed Richmond Thomas Barkin mengatakan ia perlu menguraikan beberapa bulan lagi.

Pejabat Fed lainnya juga memberikan peringatan. Gubernur Adriana Kugler mengatakan bank sentral tidak bisa mengambil risiko kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dengan menurunkan suku bunga terlalu cepat.

Saham-saham Eropa juga naik, karena fokus beralih ke data ekonomi dan komentar dari pejabat bank sentral, stabil dari penurunan tajam pekan lalu setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pemilu sela.

Indeks STOXX 600 (.STOXX), ditutup naik 0,69%, sedangkan indeks FTSEurofirst 300 Eropa (.FTEU3), naik 13,14 poin, atau 0,65%

Kesenjangan antara imbal hasil obligasi pemerintah Perancis dan Jerman bertenor 10 tahun, yang dipandang sebagai ukuran premi risiko pada obligasi pemerintah Perancis, menyempit menjadi 68,96 basis poin setelah mencapai 82,34 bps pada hari Jumat, yang merupakan level tertinggi sejak Februari 2017.

Imbal hasil Treasury AS bergerak lebih rendah setelah data penjualan ritel. Lelang obligasi 20 tahun senilai $13 miliar dipandang kuat, dengan imbal hasil hampir 3 basis poin di bawah batas waktu penawaran, dan permintaan sebesar 2,74 kali lipat dari obligasi yang dijual.

Imbal hasil obligasi 10 tahun AS yang menjadi acuan turun 6,2 basis poin menjadi 4,217%, dari 4,279%.

Dolar AS memangkas kenaikan setelah data tersebut dirilis tetapi hanya sedikit lebih rendah pada sesi tersebut. Indeks dolar tergelincir 0,02% pada 105,25, sedangkan euro naik tipis 0,06% pada $1,074.

Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,08% di 157,84. Sterling menguat 0,03% pada $1,2707.

Sebelumnya pada hari ini, Reserve Bank of Australia mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam 12 tahun sebesar 4,35%, seperti yang diharapkan, namun memperingatkan masih ada alasan untuk menjaga risiko inflasi.

Dolar Australia menguat 0,67% versus greenback pada $0,6656.

Bank sentral di Norwegia, Inggris dan Swiss juga dijadwalkan bertemu minggu ini. Hanya Bank Nasional Swiss yang diperkirakan akan mengumumkan penurunan suku bunga.

Minyak mentah AS naik 1,54% menjadi $81,57 per barel dan Brent menguat menjadi $85,33 per barel, naik 1,28% hari ini karena risiko geopolitik menimbulkan ancaman terhadap pasokan global.

