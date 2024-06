Bursa Asia Melonjak Ikuti Rekor Wall Street

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Asia dibuka lebih tinggi pada hari Selasa (18/6/2024) menyusul reli di beberapa perusahaan teknologi besar yang mendorong saham-saham AS (Wall Street) ke rekor tertinggi.

Saham-saham Jepang, Korea Selatan, dan Australia naik pada awal perdagangan, sementara kontrak berjangka untuk saham-saham di Hong Kong menunjukkan kenaikan.

Hal ini terjadi setelah S&P 500 mencapai rekor ke-30 pada tahun ini, menentang kekhawatiran mengenai sempitnya harga saham yang dapat membuat pasar lebih rentan terhadap kejutan.

Indeks acuan AS tersebut mencapai angka 5.470, dengan saham Tesla Inc. dan Apple Inc. memimpin kenaikan dalam megacaps. Nasdaq 100 mendekati angka 20.000 karena Micron Technology Inc. naik ke rekornya setelah beberapa perusahaan menaikkan target mereka. Broadcom Inc melonjak lebih dari 5%.

Menjelang liburan hari Rabu di AS, para investor bersiap untuk data penjualan ritel dan sejumlah pembicara Federal Reserve. Treasury stabil setelah jatuh pada hari Senin di tengah kesibukan penjualan obligasi korporasi bermutu tinggi yang melebihi US$21 miliar, dipimpin oleh Home Depot Inc. Dolar AS melemah terhadap semua rekan-rekannya di Grup 10.

“Kami yakin S&P 500 bisa mencapai angka 6.000 pada akhir tahun karena kombinasi pendapatan yang lebih baik dan satu atau dua penurunan suku bunga seperti pendorong turbo untuk harga saham. The Fed mungkin tidak perlu menurunkan suku bunga tahun ini – tetapi jika mereka melakukannya, hal ini akan menjadi lebih bullish bagi ekuitas, khususnya saham teknologi,” kata James Demmert dari Main Street Research.

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi, peningkatan pendapatan perusahaan dan potensi dimulainya penurunan suku bunga telah mendorong ekuitas AS naik sekitar 15% tahun ini.

Presiden Fed Bank of Philadelphia Patrick Harker mengatakan dia melihat satu kali penurunan suku bunga yang tepat untuk 2024 berdasarkan perkiraannya saat ini.

Meskipun tidak ada kekurangan berita utama mengenai rekor tertinggi terbaru pada S&P 500, angka tertinggi tersebut kurang signifikan sebagai tanda kekuatan pasar dibandingkan sebagai pengaruh terhadap sentimen investor, menurut Tim Hayes dari Ned Davis Research.

“Ketika rekor tertinggi dicapai oleh tolok ukur utama, luasnya telah melemah. Rekor benchmark tidak dikonfirmasi oleh sebagian besar pasar, sektor, dan saham," jelasnya.

Di tempat lain, saham-saham Perancis menguat setelah kejatuhan minggu lalu. Namun Indeks Stoxx Europe 600 tidak banyak berubah karena Citigroup Inc. menurunkan peringkat ekuitas di wilayah tersebut, dengan alasan “meningkatnya risiko politik” di antara alasan-alasan lainnya.

Di Asia, para investor masih mencerna data mengecewakan China pada hari Senin, yang menunjukkan kemerosotan sektor perumahan di negara tersebut semakin parah pada bulan Mei, memicu seruan baru bagi pemerintah untuk memompa uang tunai dan kredit ke dalam perekonomian. Penurunan investasi real estat dan harga rumah meningkat pesat pada bulan lalu.

Akan ada pengawasan ketat terhadap implementasi langkah terbaru Beijing dalam ketegangan perdagangan dengan Brussels, setelah China meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor daging babi dari Uni Eropa.

Hal ini terjadi ketika blok tersebut mempertimbangkan subsidi China di berbagai industri dan akan mengenakan tarif impor mobil listrik mulai bulan Juli.

Sementara itu, bank sentral Australia pada hari Selasa kemungkinan akan mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam 12 tahun sebesar 4,35% untuk pertemuan kelima berturut-turut, prediksi ekonom yang disurvei oleh Bloomberg. Imbal hasil obligasi 10 tahun negara itu naik satu basis poin menjadi 4,12%.

