Aliran Dividen Jelang Libur Iduladha dari CPIN, ABMM, SRTG, hingga KLBF

Bisnis.com, JAKARTA – Agenda pembayaran dividen final dari 18 emiten, mulai dari MIDI, CPIN, ABMM, SRTG, INTP hingga KLBF akan meluncur jelang libur Iduladha.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebanyak 4 dari 18 emiten akan melakukan pembayaran dividen tunai pada hari ini Kamis (13/6/2024).

Keempat emiten itu adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Lautan Luas Tbk. (LTLS), PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI).

CPIN, misalnya, akan membayarkan dividen final senilai Rp491,94 miliar atau setara dengan Rp30 per saham. Jika diakumulasikan dengan dividen interim yang telah dibayarkan pada November 2023, total dividen CPIN mencapai Rp2,13 triliun.

Adapun MIDI memutuskan pembagian dividen Rp155,47 miliar atau 30% dari laba bersih 2023. Dengan jumlah itu, dividen per saham atau dividend per share mencapai Rp4,65 per saham.

Sementara itu, total 14 emiten akan menyetor dividen pada Jumat (14/6/2024), antara lain, PT Abm Investama Tbk. (ABMM), PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF).

ABMM akan membagikan dividen kepada pemegang saham, termasuk investor kawakan Lo Kheng Hong, senilai Rp294,93 per saham. Jumlah itu berasal dari pembagian dividen final US$50 juta atau setara Rp812,18 miliar dari kinerja periode 2023.

Gelontoran dividen ABMM tidak lepas dari kinerja laba bersih yang naik 7,07% year-on-year (YoY) menjadi US$289 juta. Seiring hal itu, marjin laba bersih yang diraih mencapai 19,36% atau meningkat dari tahun sebelumnya 18,67%.

Direktur Utama ABMM Achmad Ananda Djajanegara mengatakan kinerja tahun lalu didukung upaya perseroan dalam mengantisipasi kondisi pasar global yang fluktuatif, sehingga ABM Group mampu melampaui target dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan.

“Keunggulan operasional selalu menjadi strategi utama perseroan untuk memaksimalkan efisiensi dan menjaga efektivitas dengan aspek keselamatan pekerja sebagai prioritas utama,” kata Ananda dalam keterangan pada pertengahan Mei 2024.

Di sisi lain, SRTG akan membagikan dividen sebesar Rp298,43 miliar dari laba bersih tahun buku 2023. Pemegang saham nantinya akan mendapatkan jatah sebesar Rp22 per lembar.

Adapun INTP telah menyepakati pembagian dividen sebesar Rp308 miliar atau setara dengan Rp90 per saham sebagai dividen final tahun buku 2023 dalam RUPST. Tahun lalu, INTP tercatat memperoleh laba bersih sebesar Rp1,95 triliun.

Berikut jadwal pembayaran dividen dari 18 emiten:

Kamis 13 Juni 2024

- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN)

- PT Lautan Luas Tbk. (LTLS)

- PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL)

- PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI)

Jumat 14 Juni 2024

- PT Abm Investama Tbk. (ABMM)

- PT Ace Oldfields Tbk. (KUAS)

- PT Bisi International Tbk. (BISI)

- PT Elnusa Tbk. (ELSA)

- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP)

- PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF)

- PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK)

- PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA)

- PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI)

- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG)

- PT Sat Nusapersada Tbk. (PTSN)

- PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER)

- PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. (SBMA)

- PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

