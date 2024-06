Daftar Saham Paling Melonjak saat IHSG Rebound, CUAN-PTRO Prajogo Pangestu Masuk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham konglomerat Prajogo Pangestu, yaitu CUAN dan PTRO kembali masuk daftar top gainers Senin (10/6/2024) saat IHSG rebound.

Menurut data IDX, pada Senin (10/6/2024) IHSG akhirnya kembali naik, setelah di pekan lalu sempat menyentuh angka terendah selama perdagangan di Tahun 2024. IHSG ditutup naik 0,34% atau 23,59 poin ke level 6.921,54. IHSG bergerak di rentang 6.846,38– 6.929,09.

Kapitalisasi pasar kembali naik menjadi Rp11.637,593 triliun. Tercatat 198 saham naik, 381 saham melemah, dan 205 saham lainnya dalam kondisi stagnan. Berikut adalah beberapa saham yang masuk dalam top gainers hari ini.

Di posisi pertama top gainers hari ini di huni oleh saham perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan Non B3, yaitu PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI) yang berhasil naik 24,51% ke posisi Rp127 per saham. Lalu ada saham emiten real estate, yaitu PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (JSPT) yang juga berhasil naik 17,28% ke posisi Rp1.595 per saham.

Berikutnya ada saham perusahaan pertambangan, yaitu PT Petrosea Tbk. (PTRO) yang berhasil kembali naik 16,61% ke posisi Rp9.300 per saham. Selain itu, di posisi selanjutnya ada saham PT Trust Finance Indonesia Tbk. (TRUS) yang berhasil naik 15,56% ke posisi Rp416 per saham.

Di posisi kelima ada saham perusahaan industri kertas dan kemasan, yaitu PT Paperocks Indonesia Tbk.(PPRI) yang melaju 11,90% ke posisi Rp141 per saham. Selanjutnya adalah saham PT NFC Indonesia Tbk.(NFCX) yang berhasil naik 10,57% ke posisi Rp1.465 per saham.

Pada posisi berikutnya di huni oleh saham milik konglomerat Prajogo Pangestu yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang berhasil naik 10,26% ke posisi Rp8.600 per saham. Sedangkan di posisi selanjutnya ada saham emiten pengembang property pergudangan, yaitu PT Vastland Indonesia Tbk. (VAST) yang berhasil naik 10,00% ke posisi Rp88 per saham.

Posisi berikutnya ada saham perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi fotografi, yaitu PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. (KONI) yang naik 9,50% ke posisi Rp1.095 per saham. Sedangkan di posisi akhir ada saham PT Dunia Virtual Online Tbk. (AREA) yang berhasil naik 9,29% ke posisi Rp153 per saham. (Fasya Kalak Muhammad)

Daftar 10 Saham Top Gainers Senin (10/6/2024)

MHKI: Rp127 (+24,51%) JSPT: Rp1.595 (+17,28%) PTRO: Rp9.300 (+16,61%) TRUS: Rp416 (+15,56%) PPRI: Rp141 (+11,90%) NFCX: Rp1.465 (+10,57%) CUAN: Rp8.600 (+10,26%) VAST: Rp88 (+10,00%) KONI: Rp1.095 (+9,50%) AREA: Rp153 (+9,29%)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

