Jadwal Cum Date Dividen 21 Saham Pekan Depan, Ada GEMS dan MTEL

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 21 emiten menjadwalkan cum dividen tahun buku 2023 pada pekan kedua Juni 2024. Emiten-emiten tersebut termasuk milik Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines (GEMS), emiten cucu BUMN PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) serta emiten milik Pemprov Jakarta PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON).

Jadwal cum date atau cumulative date yaitu batas atau tanggal yang menentukan investor yang berhak atas dividen emiten. Artinya, jika investor melakukan pembelian setelah jadwal cum date maka investor tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen.

Dari 21 emiten yang cum date pekan depan, emiten milik Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) menjadi emiten dengan dividen besar yaitu Rp232,21 per saham. RUPST GEMS memutuskan membagikan dividen senilai US$150 juta termasuk dividen interim sebesar US$85 per saham.

Maka, GEMS akan membagikan dividen sebesar US$0,01445 per saham atau setara Rp232,21 per saham (kurs Rp16.070). Cum date jatuh pada Senin (10/6/2024).

Selain GEMS, MTEL juga akan menjadwalkan cum date besok. Cucu BUMN ini akan membagikan dividen sebesar Rp17 per saham atau senilai total Rp1,4 triliun. Selain membagikan dividen tunai, MTEL juga akan membagikan dividen spesial kepada investor yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham per 12 Juni 2024.

Emiten lain yang cum dividen Senin ialah PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (GHON), PT Asiaplast Industries Tbk. (APLI), PT Millennium Pharmacon International Tbk. (SDPC), PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA), serta PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB).

GHON akan membagikan dividen sebesar Rp90,75 miliar atau Rp165 per saham, APLI sebesar Rp7,49 miliar atau Rp5,5 per saham dan SDPC sebesar Rp3,18 miliar atau Rp2,5 per saham. Selanjutnya MLIA dan SMCB masing-masing sebesar Rp15 per saham dan Rp29,75 per saham.

Pada Selasa (11/6/2024), terdapat 6 saham yang akan cum date yaitu PT Wijaya Cahaya Timber Tbk. (FWCT), PT Surya Toto Indonesia Tbk. (TOTO), PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL), PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII), PT Nusatama Berkah Tbk. (NTBK), dan PT Hatten Bali Tbk. (WINE).

FWCT akan membagikan dividen Rp7 per saham, TOTO sebesar Rp18 per saham, MTDL Rp21 per saham, BPII sebesar Rp5,5 per saham, NTBK sebesar 0,156 per saham dan WINE sebesar Rp2,35 per saham.

Selanjutnya pada Rabu (12/6/2024), dua saham akan cum date yaitu PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) sebesar Rp34 per saham dan PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) sebesar Rp24 per saham.

Sementara itu, sebanyak enam emiten akan cum date pada Kamis (13/6/2024) yaitu PT Surya Pertiwi Tbk. (SPTO), PT Smart Tbk. (SMAR), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Chemstar Indonesia Tbk. (CHEM), PT Pelita Teknologi Global Tbk. (CHIP) dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON).

SPTO akan membagikan dividen sebesar Rp25 per saham, SMAR sebesar Rp95 per saham, DSNG sebesar Rp22 per saham, CHEM sebesar Rp1,21 per saham, CHIP Rp3,05 per saham dan JKON sebesar Rp4,25 per saham.

Berikut Jadwal Cum Dividen periode 10 - 14 Juni 2024.

10 Juni 2024

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (GHON) Rp165 per saham

PT Asiaplast Industries Tbk. (APLI) Rp5,5 per saham

PT Millennium Pharmacon International Tbk. (SDPC) Rp2,5 per saham

PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA) Rp15 per saham

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) Rp29,75 per saham

PT Golden Mines Tbk. (GEMS) Rp232,21 per saham

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) Rp17 per saham.

11 Juni 2024

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk. (FWCT) Rp7 per saham

PT Surya Toto Indonesia Tbk. (TOTO) Rp18 per saham

PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) Rp21 per saham

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII) Rp5,5 per saham

PT Nusatama Berkah Tbk. (NTBK) Rp0,156 per saham

PT Hatten Bali Tbk. (WINE) Rp2,35 per saham.

12 Juni 2024

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) Rp34 per saham

PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) Rp24 per saham.

13 Juni 2024

PT Surya Pertiwi Tbk. (SPTO) Rp25 per saham

PT Smart Tbk. (SMAR) Rp95 per saham

PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) Rp22 per saham

PT Chemstar Indonesia Tbk. (CHEM) Rp1,21 per saham

PT Pelita Teknologi Global Tbk. (CHIP) Rp3,05 per saham

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON) Rp4,25 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel