Jadwal Dividen BREN Milik Prajogo Pangestu, Cum Date Hari Ini (6/6)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menyampaikan jadwal pembagian dividennya sebesar US$16,75 juta atau setara dengan Rp270,68 miliar. Cum date untuk dividen BREN dijadwalkan pada hari ini, Kamis (6/6/2024).

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dividen BREN akan mengalami cum date di pasar reguler dan negosiasi pada Kamis 6 Juni 2024. Selanjutnya, tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah pada 7 Juni 2024.

Sementara itu, cum dividen untuk pasar tunai adalah pada 10 Juni 2024, dengan tanggal ex dividen di pasar tunai pada 11 Juni 2024. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 10 Juni 2024. Tanggal pembayaran dividen akan dilakukan BREN pada 28 Juni 2024.

Sebelumnya, Corporate Secretary Barito Renewables Energy Merly mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BREN pada 29 Mei 2024 menyepakati pembagian dividen sebesar US$49,62 juta atau setara 46,2% dibayarkan sebagai dividen tunai.

Dividen tersebut sudah termasuk dividen interim yang telah dibayarkan sebesar US$32,87 juta pada tanggal 8 Desember 2023.

“Sehingga sisa dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar US$16,75 juta,” kata Merly belum lama ini.

Kemudian sebesar US$56,68 juta atau setara 52,8% sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha BREN.

Jika mengasumsikan jumlah saham yang beredar saat ini sebesar 133.786.220.000 lembar, maka dividen per share adalah sebesar Rp2,02 per saham. Mengacu pada harga saham BREN saat dividen disepakati pada level Rp10.125 per saham, maka dividen yield adalah sebesar 0,01%.

Sebelumnya, BREN telah membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp523,41 miliar. Dividen per saham adalah Rp3,91 atau senilai total Rp523,41 miliar.

Sebagai informasi, selain BREN, emiten lain yang juga menetapkan cum dividen hari ini antara lain, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR), hingga emiten portofolio Saratoga PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX) menjadwalkan cum dividen.

Sementara itu, di akhir pekan, Jumat (7/6/2024) emiten grup Lippo PT Siloam International Hospital Tbk. (SILO) hingga emiten portofolio Lo Kheng Hong PGAS menjadwalkan cum dividen. SILO akan membagikan dividen sebesar Rp20 per saham, dan PGAS akan menebar dividen sebesar Rp148,3 per saham ke investornya.

Berikut jadwal cum dividen di pekan pertama Juni 2024:

Emiten DPS Cum Date KDSI Rp99 03 Juni 2024 JECC Rp250 03 Juni 2024 EKAD Rp9 03 Juni 2024 BFIN Rp27 03 Juni 2024 WIIM Rp107 04 Juni 2024 SGRO Rp121 04 Juni 2024 PTSN US$0,00042 04 Juni 2024 LAJU Rp1 04 Juni 2024 IKPM Rp2 04 Juni 2024 EAST Rp2 04 Juni 2024 BISI Rp80 04 Juni 2024 BBMD Rp34 04 Juni 2024 VICI Rp7 05 Juni 2024 UCID Rp21 05 Juni 2024 TCID Rp94 05 Juni 2024 SKRN Rp10 05 Juni 2024 MSTI Rp100 05 Juni 2024 EURO Rp5 05 Juni 2024 SMBR Rp2 06 Juni 2024 RAJA Rp38 06 Juni 2024 POWR Rp44 06 Juni 2024 MPMX Rp115 06 Juni 2024 MOLI Rp4 06 Juni 2024 MERK Rp320 06 Juni 2024 BREN Rp2 06 Juni 2024 SILO Rp20 07 Juni 2024 PGAS Rp148 07 Juni 2024 NAYZ Rp0 07 Juni 2024 IDEA Rp1 07 Juni 2024

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel