Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IDXENERGY Loyo Usai Prabowo Bicara Ketahanan Energi Nota Keuangan 2026

IDXENERGY melemah 1,09% usai Prabowo bicara ketahanan energi dalam Nota Keuangan 2026, fokus pada energi bersih dan subsidi tepat sasaran.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 17:55
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • IDXENERGY mengalami penurunan 1,09% setelah Presiden Prabowo membahas ketahanan energi dalam Nota Keuangan APBN 2026.
  • Prabowo menekankan pentingnya transisi menuju energi bersih dan meningkatkan produksi energi baru terbarukan (EBT) untuk mencapai 100% pembangkitan listrik dari EBT dalam 10 tahun.
  • Pemerintah mengalokasikan Rp402 triliun dalam APBN untuk mendukung ketahanan energi melalui subsidi, insentif perpajakan, dan pengembangan EBT.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham energi (IDXENERGY) pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (15/8/2025), ditutup pada zona merah, usai Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan bicara ihwal ketahanan energi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IDXENERGY kontraksi 1,09% atau 33,87 poin ke posisi 3.061,96. Hari ini, sebanyak 51 saham loyo, 19 tidak berubah, dan hanya 21 saham yang ditutup pada zona hijau.

Loyonya sektor energi pada perdagangan hari ini memutus rekor positif IDXENERGY yang sepanjang pekan ini selalu ditutup pada zona hijau.

Sejumlah saham yang ditutup pada zona merah di perdagangan hari ini antara lain PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) yang kontraksi 1,43% ke posisi Rp6.875 per saham. Emiten Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) juga susut 3,73% ke posisi Rp1.550.

Selanjutnya, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) terkoreksi 3,91% ke level Rp860, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 0,30% ke Rp1.655, hingga emiten Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) yang terjun 6,71% ke level Rp2.920 per saham.

Dari sedikit saham yang menghijau, emiten Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) naik 0,65% ke posisi Rp92.600. Sedangkan, emiten Grup Bakrie PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) naik 1,75% ke Rp580.

Baca Juga

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan fokus pemerintah adalah memperkuat ketahanan energi demi kedaulatan bangsa.

"Produksi migas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mabuk," kata Prabowo dalam pembacaan Nota Keuangan APBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, energi baru terbarukan (EBT) adalah energi masa depan Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu menggenjot pembangunan pembangkit listrik dari energi surya, energi hidro, panas bumi hingga bioenergi.

"Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari EBT dalam waktu 10 tahun, atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat," tegasnya.

Menurutnya, seluruh masyarakat baik desa maupun kota harus bisa menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, negara juga hadir dengan dukungan berupa belanja APBN.

"Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402 triliun untuk ketahanan energi," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
1 jam yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Berambisi Listrik RI Dipasok 100% EBT dalam 10 Tahun

Prabowo Berambisi Listrik RI Dipasok 100% EBT dalam 10 Tahun

Pemerintahan Trump Bakal Keluarkan Aturan Lebih Ketat Subsidi Tenaga Surya dan Angin

Pemerintahan Trump Bakal Keluarkan Aturan Lebih Ketat Subsidi Tenaga Surya dan Angin

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)

Puan Apresiasi Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat di Sidang Tahunan MPR RI

Puan Apresiasi Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat di Sidang Tahunan MPR RI

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Prabowo Alokasikan Rp402,4 Triliun untuk Ketahanan Energi dalam RAPBN 2026

Prabowo Alokasikan Rp402,4 Triliun untuk Ketahanan Energi dalam RAPBN 2026

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia
Korporasi
9 menit yang lalu

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global
Korporasi
20 menit yang lalu

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT RI ke-80?
Bursa & Saham
24 menit yang lalu

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT RI ke-80?

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Bursa & Saham
29 menit yang lalu

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Investor Asing Net Buy Rp1,30 Triliun Hari Ini (15/8) Tak Mampu Jaga Penguatan IHSG
Bursa & Saham
35 menit yang lalu

Investor Asing Net Buy Rp1,30 Triliun Hari Ini (15/8) Tak Mampu Jaga Penguatan IHSG

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Narkotika Sebanyak 516 Kilogram Sabu
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

3

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

4

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo